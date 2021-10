CNBC: ¿No recibiste los cheques de estímulo de 2020? Se agota el tiempo para reclamarlos

La fecha límite para presentar la declaración de impuestos del 15 de octubre está a la vuelta de la esquina y es una de las últimas oportunidades para recibir los dos cheques de impacto económico de 2020.

Los contribuyentes que no recibieron los dos primeros cheques de estímulo, o que recibieron menos de lo que deberían, pueden reclamar el llamado Crédito de Recuperación de Reembolso en sus declaraciones de 2020.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Si bien el 15 de octubre es la última fecha para presentar la declaración de manera "oportuna", técnicamente el IRS les da a los contribuyentes hasta tres años a partir de la fecha de vencimiento de la declaración para presentar y recibir un reembolso, dice Mark Steber, director de información tributaria de Jackson Hewitt.

"Esto significa que puede presentar su declaración y recibir su Crédito de Reembolso de Recuperación hasta el 15 de abril de 2024", dice Steber.

Si bien los contribuyentes que pierden el tercer cheque de estímulo no pueden reclamarlo en su declaración de 2020 porque se envió en 2021, el IRS dice que lo desembolsará automáticamente utilizando la información de 2020 una vez que los contribuyentes presenten su declaración.

Si esto no sucede, o se envía una cantidad incorrecta, los contribuyentes pueden reclamarla en su declaración de impuestos de 2021, dijo un portavoz del IRS a CNBC Make It.

Dicho esto, la agencia alienta a los contribuyentes a presentar sus declaraciones de 2020 antes de finales de 2021.

Se trata de una herramienta de inscripción para el crédito tributario por hijos para personas que no presentan declaraciones de impuestos (también llamados non-filers).

COMO RECLAMAR EL CRÉDITO

El primer cheque de estímulo otorgaba hasta $1,200 por individuo elegible más $500 cada hijo, mientras que el segundo otorgaba hasta $600 por individuo elegible y dependiente.

Generalmente, las personas con ingresos brutos ajustados de hasta $75,000, los jefes de familia que ganan hasta $112,500 y las parejas casadas que presentan una declaración conjunta y ganan hasta $150,000 calificaron para pagos completos. El monto de los cheques se eliminó luego por encima de esos niveles de ingresos.

El valor de los cheques se basó en las declaraciones de impuestos de los contribuyentes de 2019 al principio para agilizar su envío. Pero aquellos que tuvieron un hijo o perdieron ingresos en 2020 en relación con 2019 probablemente calificaron para obtener más dinero del que recibieron según su declaración de impuestos de 2019.

Las personas elegibles pueden reclamar el crédito en la línea 30 del Formulario 1040 o el Formulario 1040-SR. El software de impuestos debe permitir a los usuarios reclamar los fondos del cheque de estímulo, pero necesitará saber cuánto ya recibió del IRS. Esto se puede encontrar a través de extractos bancarios por el monto del depósito, o a través de su cuenta en línea del IRS.

Aquellos elegibles para más dinero no recibirán un cheque por separado; será parte de su reembolso de impuestos o reducirá la cantidad de impuestos adeudados al IRS.

Además, las personas con bajos ingresos que normalmente no presentan la declaración también eran elegibles para recibir los cheques de estímulo, pero debían proporcionar la información de su cuenta bancaria o la dirección al IRS para recibirlos. Para hacerlo ahora, puede presentar una declaración simplificada o usar la herramienta de registro de no declarantes de crédito tributario por hijos del IRS (el nombre es confuso, pero no necesita tener un hijo para usar esta herramienta).

Además de los pagos de estímulo, las declaraciones de 2020 se están utilizando para calcular el valor de los pagos mensuales del crédito fiscal por hijos para los padres o tutores elegibles.

Finalmente, a algunos contribuyentes se les otorgaron extensiones más allá del 15 de octubre, incluidos aquellos en áreas de desastre declaradas por el gobierno federal y miembros de las fuerzas armadas que sirven en zonas de combate.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Alicia Adamczyk para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.