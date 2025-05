Llamadas pidieron ayuda segundos antes de que chocara buque mexicano con puente de Brooklyn

NUEVA YORK -- El buque de la Armada Mexicana que chocó contra el Puente de Brooklyn llevaba menos de 5 minutos navegando antes de que sus mástiles se estrellaran contra el histórico puente, y las llamadas de radio que indicaban que estaba en peligro se emitieron solo 45 segundos antes de la colisión mortal, según un cronograma presentado el lunes por investigadores estadounidenses.

Con la ayuda de un remolcador, el buque escuela Cuauhtémoc se alejó de un muelle de Manhattan lleno de gente que lo vitoreaba a las 8:20 p.m. del sábado, informaron las autoridades.

Videos mostraron al barco moviéndose lentamente al principio, con su aparejo lleno de luces blancas y cadetes navales en equilibrio sobre las vergas del barco (los mástiles que sostienen las velas). El remolcador impulsó el barco, evitando que se desviara río arriba hacia el puente mientras retrocedía hacia el East River en dirección a Brooklyn.

Pero después de unos minutos, el barco se separó del remolcador y aceleró, todavía en reversa, rumbo al puente. Cuatro minutos después de que el barco zarpara del muelle, se emitió una llamada por radio solicitando ayuda a cualquier remolcador adicional en la zona, seguida de otras solicitudes de asistencia, según declaró el lunes el investigador de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, Brian Young, en una rueda de prensa. Las autoridades no especificaron si esas llamadas por radio se originaron en el barco, el remolcador o en algún otro lugar.

Cuarenta y cinco segundos después de la primera llamada, el barco chocó contra el puente, rompiendo sus tres mástiles. Young indicó que había alcanzado los 6 nudos, o casi 11 kilómetros por hora (7 mph), en el momento del choque. El Cuauhtémoc continuó su rumbo, pasando por debajo del puente y chocando contra un muelle antes de detenerse finalmente alrededor de las 8:27 p. m., añadió Young.

Las imágenes de la colisión, filmadas por testigos horrorizados, muestran al barco retrocediendo rápidamente y luego arrastrándose bajo el puente de 142 años de antigüedad al romperse sus mástiles. Varios cadetes de la tripulación del barco se encontraban en la cubierta, de pie en las vergas, cuando ocurrió la colisión. Varios quedaron colgando de los arneses de seguridad al colapsar parcialmente los mástiles. Dos cadetes murieron.

El remolcador que ayudó al barco a salir de su atracadero se puede ver en video intentando adelantarse al buque mientras se dirigía al puente, pero no pudo alcanzarlo a tiempo.

Aún no está claro si un problema mecánico influyó. Funcionarios de la NTSB informaron que aún no han recibido permiso para abordar el barco y que aún no han entrevistado al capitán ni al remolcador ni a los prácticos del puerto que asistían al buque mientras intentaba salir de Nueva York con destino a Islandia.

“Este es el comienzo de un largo proceso. No sacaremos conclusiones. No especularemos”, declaró Michael Graham, miembro de la Junta de la NTSB. Las autoridades indicaron que la investigación podría tardar meses en completarse.

Muchos tripulantes del velero regresaron a México el lunes, informaron las autoridades.

Siete oficiales y 172 cadetes que se encontraban a bordo del Cuauhtémoc llegaron la madrugada del lunes al puerto de Veracruz, donde se encuentra la escuela naval de México, informó la Armada de México en una publicación en X. Dos cadetes permanecieron en Nueva York recibiendo atención médica. Se encontraban en condición estable, indicó la Armada.

El Cuauhtémoc, averiado, permaneció en un muelle de Manhattan el lunes. Las autoridades informaron que se estaban realizando preparativos para trasladarlo a un desguace.

El puente de Brooklyn no sufrió daños importantes, pero al menos 19 de los 277 marineros del barco necesitaron atención médica, según las autoridades. Entre los fallecidos se encontraba América Yamilet Sánchez, una marinera de 20 años que estudiaba ingeniería en la academia naval mexicana. Su familia declaró que falleció tras caer de uno de los mástiles del Cuauhtémoc.

El Cuauhtémoc llegó a Nueva York el 13 de mayo como parte de una gira mundial de buena voluntad. El buque, que zarpó por primera vez en 1982, había estado atracado y recibía visitantes en los últimos días en el puerto turístico de South Street.

El mástil principal del barco tiene una altura de 50 metros (160 pies), demasiado alto para la longitud del puente de Brooklyn con cualquier marea.

La reportera de Associated Press Fabiola Sánchez en la Ciudad de México contribuyó a este artículo.