Caroline Kennedy, embajadora de EEUU, dice que su primo Kennedy Jr. tiene opiniones “peligrosas” sobre las vacunas

Caroline Kennedy, embajadora de los Estados Unidos en Australia, criticó esta semana a su primo Robert F. Kennedy Jr. por sus opiniones sobre las vacunas, calificándolas de "peligrosas".

En respuesta a una pregunta durante su participación en el National Press Club de Australia el domingo, Caroline Kennedy comentó que la elección del presidente electo Donald Trump para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos está fuera de sintonía con la corriente principal de Estados Unidos en lo que respecta a las vacunas.

"Creo que las opiniones de Bobby Kennedy sobre las vacunas son peligrosas, pero no creo que la mayoría de los estadounidenses las compartan", declaró en comentarios previamente reportados por The New York Times.

La embajadora añadió que el público estadounidense apenas está conociendo a Robert Kennedy, pero que ella creció con él y ha conocido sus puntos de vista "durante mucho tiempo".

"Diría que nuestra familia está unida en términos del sector y la infraestructura de salud pública y tiene la mayor admiración por la profesión médica en nuestro país", señaló. "Bobby Kennedy tiene un conjunto diferente de opiniones".

El equipo de transición de Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el lunes por la noche.

Un día después de las elecciones, Kennedy dijo a NBC News que no retiraría las vacunas de las personas. Sus afirmaciones desacreditadas sobre las vacunas incluyen la aseveración de que están relacionadas con el autismo, a pesar de estudios científicos que han demostrado lo contrario.

Kennedy también ha indicado que la administración de Trump prohibiría el flúor en el agua potable y eliminaría los alimentos ultraprocesados.

La semana pasada, Trump anunció que tiene la intención de nominar a Kennedy para el cargo en el gabinete. El ex candidato presidencial independiente abandonó su candidatura antes de respaldar a Trump en agosto. El cargo en el gabinete que busca requeriría confirmación del Senado, y no hay garantía de que sea confirmado. Los republicanos tendrán la mayoría en la cámara a partir de enero.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos incluye varias agencias, como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

NBC News informó la semana pasada que algunos empleados de la FDA estaban considerando una salida rápida si Kennedy era seleccionado para un rol importante en el área de salud.

Esta semana, Caroline Kennedy también comentó sobre la nominación de la ex representante Tulsi Gabbard como directora de inteligencia nacional, afirmando que su confirmación sería "una gran preocupación", aunque advirtió a los asistentes que "esperen y vean" qué ocurre con las elecciones del presidente electo.

"Veamos qué pasa con las nominaciones del presidente Trump", dijo la embajadora. "Han estado generando, ya saben, olas, titulares".

"Solo calmémonos y esperemos para ver qué sucede", agregó.