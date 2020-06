“Regresa a tu país”: ataque racista contra mujer queda captado en video

LOS ÁNGELES, California - En un video que salió a la luz y corrió como pólvora en las redes sociales, se puede ver una mujer gritándole a otra que hacía ejercicios en el parque Wilson en Torrance que "volviera a su lugar de origen" y "que se fuera de este mundo".

El video se publicó el miércoles en la página de Facebook de Samantha Baker, una amiga de la mujer quien recibió el ataque verbal, identificada en Facebook como Sherry Berry. El video ha recibido comentarios del alcalde de Torrance y la indignidad de la comunidad.

El Departamento de Policía de Torrance también estaba investigando la situación tras ver que el video se había compartido ampliamente en las plataformas sociales, y algunos en las redes sociales etiquetaron a la mujer como "Stairway Karen" y "Torrance Karen". (El nombre "Karen" se ha usado como un término para describir los atributos de una mujer típicamente blanca y demandante fuera de lo apropiado o necesario).

El viernes, durante un conferencia de prensa, la Policía de Torrance identificó a la mujer vista en varios videos como Lena Hernández, de 56 años, residente de Long Beach. Se estaba presentando un caso ante el abogado de la ciudad para determinar si podía ser acusada de un delito.

"La seguridad pública es una alta prioridad en la ciudad de Torrance, y todos los visitantes de nuestros espacios abiertos siempre deben de llevar un sentimiento de seguridad y tener la libertad de hacer ejercicio mientras practican el distanciamiento social sin conflictos. No se puede tolerar una conducta como la que se muestra en el video", dijo el alcalde Patrick J. Furey en un correo electrónico.

El video visto cientos de miles de veces llega cuando multitudes de personas protestan contra la brutalidad policial y por el movimiento Black Lives Matter en todo el país, y cuando los videos de teléfonos celulares con "Central Park Karen", "BBQ Becky" y "Permit Patty" (otros nombres que llevan el sentimiento similar al apodo "Karen") se comparten ampliamente en las plataformas sociales.

Los videos de Torrance comienzan con la víctima haciendo ejercicio en las escaleras del parque Wilson. Ella había configurado su cámara para grabar la práctica de cómo ejercitaba, explicó su amiga. Durante la grabación, se ve a quien se supone es Hernández caminando por las mismas escaleras hacia arriba, cuando la presunta víctima hace una pausa en el borde de las escaleras antes de continuar.

Karina Rodriguez relata el incidente donde dio una bofetada a una mujer que la acosaba en una tienda en el norte de Phoenix.

En el video, se puede ver a Berry mirando hacia arriba como si estuviera mirando quién baja las escaleras, y continúa haciendo ejercicio en dirección opuesta para que Hernández tenga espacio para bajar.

Cuando Hernández pasa, se acerca a ella y Berry exclama: "Jesús". Hernández se acerca a Berry y le comienza a gritar. "La próxima vez, si alguna vez me hablas así, mi familia te pateará el trasero", dijo, y comienza a decir maldiciones.

Ella continúa después de que Berry le pregunta qué había hecho. "¡Fuera ... de este mundo! ¡Fuera de este estado!" grita Hernández.

"Vuelve a cual sea ... país asiático al que perteneces", dijo. "Aquí no es tu lugar. Esta no es tu casa. No te queremos aquí".

Marcharon en Los Angeles y la cantante explicó que sus hijos hicieron las pancartas. Contó que habló con ellos "sobre cómo si una persona no tiene justicia, nadie la tiene. Que este país fue construido sobre la creencia de libertad y justicia para todos. Debemos defender lo que creemos y luchar contra las injusticias en este mundo. Entonces continuamos protestando pacíficamente hasta que haya un cambio". Para más programación de Telemundo entra en www.telemundo.com/now

Nuestra cadena hermana NBCLA contactó a la víctima, quien dijo que estaba abrumada y que no deseaba discutir el incidente y que buscaba contratar a un abogado.

En medio de la diatriba, Hernández también dijo que esperaba que Berry subiera el video en Facebook para que todos "la golpeen". También gritó: "¿Quién viste de negro con este sol de California?" mientras se alejaba.

Hernández continuó reñiendo a Berry, preguntándole si tenía un trabajo, incluso cuando Berry se retiró y alejó del lugar. Hasta el miércoles, aún no se había presentado un reporte policial.