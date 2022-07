En video: una camioneta aplasta a un sedán tras un aparatoso accidente

LAS VEGAS, Nevada - Una camioneta terminó encima de un sedán tras un aparatoso accidente de tránsito en Las Vegas.

Las autoridades informaron que a eso de las 4:30 p.m. del miércoles ocurrió el incidente en la intersección entre Eldora y Decatur.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El evento involucra a una camioneta que terminó encima de un sedán, según pudo constatar Telemundo Las Vegas.

La investigación está en su etapa preliminar, pero las autoridades revelaron que no hay heridos graves, no se transportó a nadie al hospital y no se espera que algún conductor esté afectado.

La carretera estaría cerrada hasta nuevo aviso, por lo que se recomendaba tomar vías alternas.