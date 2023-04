Una obsesión nacional: 10 estados que aman los videojuegos

CALIFORNIA - Los jugadores en los Estados Unidos gastaron $6570 millones en 2022. Somos una nación que ama los videojuegos, pero algunos estados llevan esa obsesión más allá que otros. Si bien estados como California, Texas y Maryland albergan a los principales desarrolladores de juegos, no encabezan la lista. En cambio, es Nevada quien lleva su pasión por los juegos a otro nivel.

I'm-A-Puzzle realizó recientemente un estudio para encontrar los estados más obsesionados con los videojuegos. Examinaron datos de los 50 estados y analizaron más de 1000 términos de búsqueda relacionados con videojuegos durante los últimos doce meses. Esto incluye temas como "PlayStation 5", "Nintendo Switch", "Xbox Series X" y más.

LISTA DE LOS 10 ESTADOS MÁS OBSESIONADOS CON LOS VIDEOJUEGOS:

Nevada , mejor conocida por sus juegos de casino, también ama sus videojuegos. Su volumen de búsqueda mensual promedio de juegos por cada 100,000 residentes del estado es de 7,658.20.

ocupa el cuarto lugar con un volumen de búsqueda mensual de 7,346.78. Texas ocupa el quinto lugar con un volumen de búsqueda de 7,317.55. El estado de Lone Star es el hogar de varios desarrolladores y estudios de juegos en la industria de los videojuegos. id Software, mejor conocido por su trabajo en las franquicias DOOM y Wolfenstein, tiene su sede en Richardson, Texas, en las afueras de Dallas. El famoso desarrollador de juegos de rol BioWare tiene un estudio en Austin, Texas. El equipo de Austin es mejor conocido por su trabajo en Star Wars: The Old Republic, un popular juego de rol multijugador masivo en línea.

Virginia ocupa el octavo lugar con un volumen de búsqueda de 7,167.63.

, sede de Bethesda Softworks, más conocida por la franquicia The Elder Scrolls, ocupa el noveno lugar con un volumen de búsqueda de 7,145.73. Finalmente, California, un estado lleno de muchos de los principales estudios de videojuegos, incluidos Activision (Call of Duty), Santa Monica Studio (God of War) y Blizzard Entertainment (World of Warcraft), completa los diez primeros. El estado tiene un volumen de búsqueda de 7,130.48.

Análisis de los resultados del estudio

Es interesante ver cómo el interés por los videojuegos y los juegos en general parece muy alto en todo el país, con valores similares para cada estado en el top 10", dijo un portavoz en nombre de I'm-A-Puzzle.

“Además, los términos más populares también son similares, lo que permite decretar que los estadounidenses son generalmente los más interesados en las consolas PlayStation 5, Nintendo Switch y Xbox Series X, así como Steam y la [consola] ‘Oculus Quest 2. .'"

La PS5, Nintendo Switch y Xbox Series X son las consolas de videojuegos lanzadas más recientemente y las más poderosas disponibles en la actualidad. Microsoft, el fabricante de la consola Xbox, lanzó la consola Xbox Series S junto con la Serie X. Es una alternativa más barata y menos poderosa. Aún así, los jugadores parecen más interesados en la Serie X.

El volumen continuo de búsquedas de Oculus Quest 2, un casco de realidad virtual creado por Meta, muestra que todavía existe un interés significativo en la realidad virtual. Valve, creadores del mercado digital Steam para jugadores de PC, y Sony, creadores de PlayStation 5, han desarrollado recientemente sus propios auriculares de realidad virtual.

¿Cuáles son los próximos juegos más grandes de 2023?

Estos estados obsesionados con los videojuegos sin duda esperan con ansias los juegos más esperados del año. 2023 se perfila como un gran año en los juegos, encabezado por el próximo lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom para Nintendo Switch el 12 de mayo. Los propietarios de Nintendo Switch también esperan con ansias Pikmin 4 cuando se lance a finales de este verano.

