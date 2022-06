Trágico final para niño de 3 años que desapareció de la casa de su niñera

El cuerpo del niño que desapareció en Lowell, Massachusetts, el martes por la mañana fue encontrado en un estanque cerca de donde fue visto por última vez, dijeron las autoridades el miércoles.

Un esfuerzo de búsqueda masivo que involucró al menos a 200 socorristas recorrió el área alrededor de Freda Lane, donde el niño de 3 años, identificado como Harry, desapareció de la casa de su niñera entre las 9:15 y las 9:30 a.m.

El martes por la tarde, los equipos de búsqueda parecían concentrarse en una granja de árboles de Navidad llamada Rollie's Farm y colocaron cinta de precaución en el área.

El estanque donde se encontró el cuerpo de Harry alrededor de la 1:10 p.m. el miércoles en aproximadamente 5 pies de agua está al lado de la granja, dijo la fiscal de distrito de Middlesex, Marian Ryan. El estanque está a unos 650 pies de la casa de donde Harry desapareció.

“Nuestros pensamientos y corazones están con la familia que perdió a este niño”, dijo Ryan, sentimientos compartidos por el jefe de policía de Lowell.

El estanque había sido registrado alrededor de las 11 a.m. del martes, pero el cuerpo de Harry no fue encontrado en ese momento, dijo Ryan. Ella dijo que no estaba claro si Harry había estado en el estanque en el momento de la búsqueda; vestía la ropa con la que fue visto por última vez, pantalón gris con raya blanca y camisa granate de manga larga, y no presentaba signos de traumatismo externo.

"No tenemos idea de cómo Harry llegó a ese estanque", dijo Ryan, y luego reiteró que el camino que tomó el niño hasta el estanque sigue sin estar claro.

Harry había desaparecido de la casa de una niñera en Freda Lane alrededor de las 9:30 a.m. del martes, quince minutos antes, se vio al niño jugando en el patio trasero de la niñera.

Decenas de socorristas comenzaron a buscar a pie, en el aire, en el agua ya caballo el martes. La extensa búsqueda se reanudó a las 6:30 a. m. del miércoles por la mañana con al menos una docena de patrullas policiales de las comunidades aledañas, así como de la Policía Estatal de Massachusetts, con un enfoque en Freda Lane.

Las autoridades revisaron casas en el vecindario Pawtucketville de Lowell y en bosques cercanos, así como en cuerpos de agua, dijo Golner. La policía estaba en vehículos todo terreno, bicicletas y caballos; también estaban usando K-9 y drones para encontrar a Harry.

Cientos de oficiales de varias agencias llevan buscando por varias horas por tierra, aire y agua al pequeño.

La policía detenía a las personas que conducían por el vecindario de Lowell el miércoles por la mañana, les preguntaban si habían visto al niño y revisaban el interior de sus vehículos. Las unidades K-9 también regresaron a la sección de Pawtucketville de Lowell el miércoles, tratando de captar el olor del niño.

Las autoridades dijeron que los vecinos habían sido útiles mientras los funcionarios registraban el área en un día caluroso y pidieron ayuda continua.

Los residentes de Lowell en el área fueron notificados a través del 911 inverso para compartir cualquier información que pudieran tener sobre dónde está Harry.

Los vecinos estaban preocupados mientras los oficiales continuaban su búsqueda.