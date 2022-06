Madre e hijo caen a lago al borde de la autopista; la heroica respuesta de otro conductor salvó a uno

MIAMI - Un caótico accidente cobró una vida el pasado viernes luego de que un carro se saliera de la carretera y terminará sumergido en un cuerpo de agua cerca de la autopista Turnpike.

Su madre, que también estaba en el auto, fue transportada en condición crítica luego de lo sucedido y se encuentra ahora en el hospital Kendall Regional.

El martes, el buen samaritano que logró salvarla, habló con TELEMUNDO 51 y dijo que daría lo que fuera por haber salvado al hijo también, pero se lamenta de que no haya sido así.

Raúl Godoy cuenta que vio “como unos autos detenidos ahí en la orilla y entonces había como dos personas en el agua nadando entonces pensé que alguien se estaba ahogando”.

Godoy no deja de pensar en la anciana que sacó de un estanque aquella mañana. Amigos la identificaron como Nieves Matos, de 80 años.

“Cuando me dijeron que sí había un auto, me quité la ropa, me quedé en calzoncillos, entonces nadé hasta donde estaba el auto”, rememora Godoy.

La mujer sobrevivió, pero su hijo Mario Laza murió tras ser trasladado a un hospital.

Según las autoridades, la víctima perdió el control de la minivan que conducía y terminó en un estanque cerca del Turnpike a la altura de la calle 8 del suroeste de Miami.

Laza tenía 56 años y era un mecánico en la estación de gasolina Westar en Miami Springs, según publicó la ciudad en su página de Facebook.

“Estaba debajo del agua, completo debajo del agua, no se veía el carro”, recuerda este buen samaritano que conducía más allá de la salida de la autopista cuando vio la conmoción cerca del agua.

“El agua me daba por la cintura y le di con el pie al cristal de atrás para dañarlo pero el oficial me dijo: ‘no, que te cortas’. Y entonces rompí el vidrio de atrás con la mano pero la tocaba y no llegaba, lo dañé por una esquina entonces fue cuando me dieron el pinchito y lo quebré complete”.

El hombre dice que cuando agarró la mano de la mujer, tenía un poco de miedo. Pero un oficial ayudó a sacarla. Su único deseo era haber podido salvar la vida de Laza también.

“He andado en el mar y he pescado, no le tengo miedo al agua y había alguien en peligro entonces por eso. Si fuera un familiar lo hubiera hecho o cualquier persona igual. Quisiera saber si está bien o esta mal, porque yo la vi con vida respirando pero no sé como está”, dice Godoy, quien aún permanece preocupado por el estado de salud de la anciana.

Se intentó hablar con familiares y nos pidieron espacio para procesar esta tragedia, mientras la señora Nieves sigue luchando por mejorar su salud, pues familiares dicen que se espera logre recuperarse.