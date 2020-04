Ayuda a pequeños negocios: hoy empezaron a recibir solicitudes, mira aquí cómo hacerlo

Estsdos Unidos. — A través de la banca y otros entes financieros el gobierno empezó a recibir solicitudes de ayuda a pequeñas empresas, abatidas por la parálisis que conlleva la lucha contra el coronavirus, pese a que algunos bancos advirtieron que no estarían listos.

Nuestra cadena hermana CNBC, reportó que Bank of America explicó que es capaz de aceptar solicitudes en línea para el programa de ayuda a pequeñas empresas del gobierno por $350,000 millones, convirtiéndose en el primer banco importante en hacer ese anuncio.

Apenas unos minutos antes el viernes, ninguno de los sitios web de cuatro de los bancos más grandes de Estados Unidos: JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo o Citigroup estaban aceptando solicitudes para el programa, que se suponía que se lanzaría poco después de la medianoche. Eso cambió cuando el portal del Banco de América entró en funcionamiento el viernes a las 9:00 a.m. ET.

JP Morgan Chase decía en su página web que no estaba recibiendo solicitudes todavía y avisaba a usuarios que estuvieran pendientes de actualizaciones. No fue hasta el jueves por la noche que los bancos recibieron sus 31 páginas de orientación del Departamento del Tesoro sobre cómo prestar el dinero, y algunos ni siquiera habían decidido si pueden participar en el día de apertura, según informó NBC News.

El secretario del Tesoro incluso tuiteó este viernes que los grandes bancos se sumarían poco a poco durante el día e indicó que los bancos pequeños y cooperativas de crédto ya habían procesado más de 700 préstamos.

El programa Protección de Nómina (PPP por sus siglas en inglés) para ayudarte a mantener a tus empleados es manejado (entre otras ayudas que provee) por la Administración de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) y en este link puedes revisar en qué consiste y localizar un prestamista,si decides acudir a otras opciones que esté dando tu banco.

La solicitud para el PPP puedes encontrarla aquí (en inglés) y requisito de elegibilidad aquí (en inglés).

Otro programa de Préstamo ante daños económicos por desastre ofrece hasta $10,000 y puedes ver si eres elegible aquí. Otras ayudas de la SBA aquí

El gobierno estadounidense asignó 439,000 millones de dólares para ayudar a sobrevivir a las pequeñas empresas en medio de la pandemia del coronavirus, pero hay quienes creen que ese dinero puede terminar en otras manos.

El programa, parte de un paquete de estímulo de $2 billones de dólares aprobado la semana pasada, fue presentado como una forma de ayudar a que los pequeños negocios de barrio, que a menudo son una parte vital de las comunidades, puedan retener a sus empleados y pagar las cuentas. Pero la definición que hace la ley de “pequeña empresa” es bastante amplia y abre las puertas a que firmas no tan pequeñas soliciten ese dinero.

Los operadores de hoteles de renombre, restaurantes, servicios con cadenas y franquicias con miles de empleados en todo el país podrán también solicitar es ayuda. Cabilderos presionan para que la Administración de la Pequeña Empresa haga una interpretación generosa de la ley y permita que no solo los sectores devastados por el cierre obligado de comercios y la orden de permanecer en casa reciban la asistencia, sino también cadenas internacionales de restaurantes y de hoteles, permitiéndoles conseguir préstamos de hasta $10 millones.

Si bien el Congreso podría aprobar más dinero en el futuro, los fondos del programa así como está se agotarían pronto. Y las organizaciones grandes, con medios económicos y legales, podrían ser las mejores preparadas para sacar provecho.

“Estoy segura de que eso es lo que va a pasar”, afirmó Lauren Friel, propietaria de una enoteca de Somerville, Massachusetts, que cerró hace tres semanas. “Me enfurece. Es un escándalo. Van a llenarse los bolsillos de dinero”. Friel dijo que pedirá unos 50,000 dólares para pagar el alquiler y a los empleados, pero duda recibirlos.

Los contratistas independientes y los que tienen negocios propios pueden ser los más perjudicados ya que no podrán presentar sus solicitudes antes del 10 de abril, según los lineamientos del Departamento del Tesoro. Para entonces, los bancos pueden tener cantidades de pedidos de crédito.

“Me cuesta decirlo: Hay solo 350,000 millones en este fondo. Toda cadena grande de restaurantes o de hoteles va a solicitar este dinero. No va a durar mucho”, expresó Ron Feldman, ejecutivo de ApplePie Cañital, que ha estado ayudando a las empresas a preparar sus solicitudes.

“Si quieres este dinero, mejor que te apresures”, agregó Feldman esta semana en una conferencia telefónica con 2,000 ejecutivos de franquicias. El gobierno informó el jueves que 10 millones de personas se acogieron al seguro de desempleo en las dos semanas que terminaron el 28 de marzo.

Jeff Brabant, a cargo de las relaciones de la Federación Nacional de Negocios Independientes con el gobierno, dijo que confiaba en que el programa hará llegar dinero a las pequeñas empresas tradicionales. “Cambiaremos de tono en una semana si las cosas no van bien”, advirtió.

El programa facilitará préstamos a bajos intereses por dos veces y media el monto de la nómina salarial mensual. La deuda será perdonada, al menos parcialmente, si la firma demuestra que el dinero fue usado para conservar empleados y pagar gastos hasta el 30 de junio.

La ley estipula que cualquier servicio de comidas u hotel podrá acogerse al programa siempre y cuando no tenga más de 500 empleados en un mismo sitio. También podrán acogerse miles de franquicias, sin importar sus ingresos ni su relación con la corporación madre.

La máxima cifra que se podrá solicitar es $10 millones. Pero los cabilderos que representan a las cadenas quieren que ese tope se aplique a cada franquicia, no a cada propietario.

Greg Flynn, CEO del Flynn Restaurant Group, que se describe a sí misma como la cadena de restaurants más grande de Estados Unidos y es propietaria de más de 1,200 negocios de Applebee’s, Arby’s, Taco Bell y Panera, sostiene que las firmas grandes también deben recibir ayuda.

Dijo que tuvo que suspender sin goce de suelto a 30,000 de sus 48,000 empleados porque los ingresos de la empresa bajaron un 60% en cuestión de días. Espera recibir dos veces y media los $60 millones que paga mensualmente en salarios.

Los negocios que tienen problemas para preparar sus solicitudes o esperan demasiado probablemente saldrán perdiendo ante las firmas grandes, según Veronique de Rugy, investigadora de la Universidad George Mason.

“Cuando veamos quienes se beneficiaron con esto, probablemente nos encontremos con que es algo pensado para favorecer a empresas más grandes que lo que consideramos pequeños negocios”, expresó.