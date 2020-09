Unas 8.7 millones de personas en riesgo de no recibir su pago de estímulo

WASHINGTON. D.C. - Millones de estadounidenses corren el peligro de no recibir pagos de ayuda por coronavirus de hasta 1,200 por persona debido a registros gubernamentales incompletos, dijo un organismo de control del gobierno en un informe publicado el lunes.

La Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO por sus siglas en inglés), el brazo de auditoría del Congreso, dijo que posiblemente 8.7 millones o más de personas que son elegibles para los pagos de impacto económico aún no han recibido esos pagos debido a registros inadecuados del IRS y del Departamento del Tesoro.

Ese fue uno de varios hallazgos en el último informe de la GAO sobre el manejo de los $ 2.6 billones en ayuda. sin precedentes aprobados por el Congreso la primavera pasada para amortiguar el impacto de una fuerte recesión desencadenada por la pandemia global.

La GAO también pidió a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que hagan un mejor trabajo al brindar orientación a las escuelas locales sobre cuándo pueden reabrir escuelas de manera segura.

La GAO dijo que el IRS implementó varias recomendaciones que había hecho en un informe de junio para asegurarse de que los elegibles para los pagos los recibieran, como extender el plazo para que las personas que no habían presentado una declaración de impuestos sobre la renta soliciten los pagos hasta el 30 de septiembre.

Pero la GAO dijo que el Tesoro y el IRS aún no han actualizado la información sobre cuántos destinatarios elegibles aún no han recibido fondos.

La falta de "tal información podría obstaculizar los esfuerzos de divulgación y poner potencialmente a millones de personas en riesgo de perder su pago", dijo la GAO en su informe.

En abril, según el informe, el Tesoro estimó que 30 millones de personas, incluidos 16 millones en pensionados del Seguro Social y ferroviarios y 14 millones que normalmente no presentan declaraciones de impuestos, no habían recibido sus pagos. El IRS luego informó al 31 de julio que 5.3 millones de personas habían utilizado una herramienta del IRS en línea para que los no declarantes a fin de ayudarlos a recibir pagos.

Esas cifras significarían que podría haber 8.7 millones o más de personas que son elegibles para los pagos pero que no los han recibido.

Si no has recibido tu pago o si perdiste o botaste el cheque, estas son las opciones que tienes.

El informe dijo que los funcionarios del Tesoro no manifestaron su acuerdo o desacuerdo con las recomendaciones de la GAO para mejorar las listas de elegibilidad. Pero la agencia le dijo a GAO que estaba trabajando en un esfuerzo para notificar a alrededor de 9 millones de personas que podrían ser elegibles para los pagos.

En respuesta al informe, el IRS dijo el lunes que el esfuerzo también incluye alentar a las personas elegibles que normalmente no presentan declaraciones de impuestos a registrarse usando la herramienta en línea en IRS.gov tan pronto como sea posible antes de la fecha límite del 15 de octubre.

El IRS y el Tesoro han emprendido "un amplio esfuerzo de comunicación y divulgación" para llegar a las personas elegibles, incluida la distribución de materiales en más de 35 idiomas, dijo el IRS en un comunicado. Dijo que el esfuerzo ya ha atraído a unos 7 millones de personas que normalmente no presentan una declaración.

Los pagos de impacto económico fueron realizados por el IRS mediante depósito directo, cheques de papel y tarjetas de débito. El total asignado por el Congreso para los pagos económicos fue de $282,000 millones.

Todos los adultos que ganaban hasta $75.000 en ingresos brutos ajustados anualmente tenían derecho a $1.200. Esa cantidad disminuyó constantemente para aquellos que ganan más y se eliminó por completo para las personas que ganan más de $ 99.000. También se pagaron hasta $500 por hijo.

Además del problema de las personas desaparecidas elegibles para los pagos, un informe anterior de la GAO descubrió que casi 1.1 millones en pagos de ayuda por el coronavirus por un total de aproximadamente $ 1.600 millones se destinaron a personas fallecidas. Desde entonces, los funcionarios del Tesoro han dicho que han podido recuperar alrededor del 70% de ese dinero.

En las escuelas, la GAO criticó la orientación de los CDC como inconsistente. La GAO pidió una guía actualizada que sea "convincente, clara e internamente consistente". El informe dijo que el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que supervisa a los CDC, estuvo de acuerdo con esta recomendación.