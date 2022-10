¿Será suficiente el aumento en los cheques del Seguro Social?

ALEXANDRIA, Virginia — En un año en el que la inflación ha hecho que los ojos de los estadounidenses se abran cuando cargan gasolina o caminan por los pasillos de la tienda de comestibles, muchos beneficiarios del Seguro Social se preocupan si el mayor costo de vida aumentará en cuatro décadas serán suficientes para cubrir sus necesidades.

La Administración del Seguro Social anunció el jueves que los beneficios del Seguro Social aumentarán un 8.7 % en 2023. Eso equivale a alrededor de $140 por mes en promedio.

Algunos destinatarios todavía están preocupados por cómo pagarán el alquiler o los servicios públicos. Otros temen que la inflación persistente se coman parte del nuevo flujo de efectivo. Y algunos simplemente están agradecidos de que unos pocos dólares extra puedan ser suficientes para cubrir un vestido nuevo o una cena de bistec.

En todo el país, algunas de las 70 millones de personas que reciben pagos del Seguro Social están calculando lo que pueden y no pueden pagar una vez que los nuevos cheques de pago lleguen a sus cuentas bancarias.

VIRGINIA

Barbara Steingaszner, de 83 años se sienta en la mesa de juego para su juego semanal de bridge competitivo en el Hollin Hall Senior Center en un suburbio de Washington.

Pero sonríe mucho cuando le preguntan sobre las noticias del jueves.

“Me emocioné mucho”, dijo Steingaszner. "Estaba encantado. Lo que sea que me van a dar, estaré encantado”.

Steingaszner perdió a su esposo el año pasado y tuvo que equilibrar cuidadosamente su chequera con la pérdida de sus ingresos.

Ha estado muy sorprendida por el aumento de los costos en las tiendas de comestibles, especialmente para la carne. Ella dice que en estos días se dedica principalmente al pescado, pero tal vez compre un poco de carne para la cena una vez que lleguen los nuevos pagos del Seguro Social.

“Haces lo que tienes que hacer”, dijo Steingaszner. "Haré lo mejor que pueda, crecí durante la guerra".

MINNEAPOLIS

Con un bolígrafo de insulina azul en su bolsillo, una tarjeta de débito verde cargada con $1,199 el tercer día de cada mes en su billetera y una solicitud de alquiler de un apartamento de bajos ingresos en sus manos, Lavell Leonard suspiró afuera de la oficina del Seguro Social en Minneapolis.

“Este aumento, ayuda. Pero no ayuda mucho”, dijo Leonard. Él planea destinar el aumento de COLA a sus facturas de servicios públicos y de teléfono.

El hombre de 39 años dijo que ha recibido pagos del Seguro Social por su discapacidad, diabetes tipo 1 severa, desde que tenía 7 años.

Leonard, propenso a las convulsiones y a los colapsos debido a los niveles bajos de azúcar en la sangre, dijo que su discapacidad dificulta el trabajo, pero ha aceptado trabajos temporales (lava autos, trabaja en almacenes y vende latas y metales) para ganar entre $ 400 y $ 600 mensuales.

Los trabajos secundarios y los pagos del Seguro Social no son suficientes para cubrir la inflación o manejar la crisis que experimentó cuando su renta subió de $750 a $950 este año. Leonard dijo que comenzó a trabajar el doble para obtener los $200 adicionales cada mes, pero terminó en el hospital durante cuatro días cuando bajó su nivel de azúcar en la sangre.

El padre de tres hijos dijo que ha estado sin hogar “bastantes veces”, incluido el año pasado cuando se enfermó, no pudo trabajar, no pudo pagar el alquiler y fue desalojado, y depende del Seguro Social para sobrevivir.

“El gobierno puede sentir que darnos $100 es una gran ayuda, pero no, no lo es”, dijo Leonard. “Aumente los pagos en cuatrocientos o quinientos dólares, y le apuesto que veremos muchas caras felices, incluso si son solo trescientos o cuatrocientos dólares adicionales, eso es mucho para algunas personas”.

ILLINOIS

Desde el tercer piso de un apartamento subsidiado a unas 45 millas al norte de Chicago, Earnestine Smith, de 68 años, sueña con poder comprar un nuevo atuendo.

“Estoy tan atrás en la ropa, creo que estoy usando los vestidos de mi abuela”, dijo Smith, una jubilada.

Smith planea poner el dinero extra que obtendrá cada mes en un fondo de emergencia para costos imprevistos. Y tal vez también pueda hacer algo más que mirar escaparates en los escaparates de las tiendas de ropa.

“¿Sabes cómo sales y te encantaría simplemente… comprar algo nuevo? ¿Para poder, además de mirarlo? Sí, significaría mucho para mí”, dijo. "Mucho."

CAROLINA DEL NORTE

La casa de Margaret Toman todavía está llena de macetas, pinturas y estatuas de pájaros que su madre esparció por toda la vivienda compartida antes de fallecer.

Si bien su memoria ocupa un lugar preponderante en esta casa de dos habitaciones, ocho millas a las afueras de Raleigh, Carolina del Norte, el dinero es tan escaso que ahora Toman alquila la habitación vacía donde su madre vivió sus últimos años con la enfermedad de Alzheimer.

La mujer de 78 años ha estado viviendo de los cheques de jubilación desde que se convirtió en la cuidadora de su madre a tiempo completo hace casi 13 años.

Sus cheques de jubilación más recientes son de alrededor de $1,400 al mes, lo que, según ella, no alcanza para cubrir sus costos de atención médica y el aumento de los precios de los alimentos y la gasolina, gastos que “lo devoran vivo con un ingreso bajo”. Ocasionalmente, compra comestibles del banco de alimentos With Love From Jesus en Raleigh, donde ha visto peleas por el suministro limitado de productos.

Describió el anuncio del jueves de un ajuste del costo de vida del 8,7% como "bastante tacaño" y dijo que le preocupaba que unos pocos dólares adicionales pudieran descalificar a algunas personas mayores de bajos ingresos de otros programas gubernamentales esenciales, como cupones de alimentos.

“No somos derrochadores, simplemente no ganamos lo suficiente para sobrevivir, punto”, dijo.