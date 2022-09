Asesinan a reportero investigativo frente a su domicilio, según las autoridades

Un reportero investigativo de Las Vegas fue asesinado a puñaladas frente a su casa y la policía está buscando a un sospechoso, dijeron las autoridades.

Oficiales de la Policía Metropolitana de Las Vegas encontraron al periodista Jeff German, de 69 años, muerto con heridas de arma blanca alrededor de las 10:30 a.m. del sábado después de que las autoridades recibieran una llamada al 911, informó Las Vegas Review-Journal.

German murió de “múltiples lesiones por fuerza cortante” en un homicidio, dijo el domingo la Oficina del Forense/Médico Forense del Condado de Clark.

Parece que German estaba en un altercado con otra persona que condujo al apuñalamiento, que se cree que es un incidente aislado, dijo la policía.

“Creemos que el altercado tuvo lugar fuera de la casa”, dijo la capitana Dori Koren, portavoz del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, en una conferencia de prensa.

“Tenemos algunas pistas. Estamos persiguiendo a un sospechoso, pero el sospechoso está pendiente”. Glenn Cook, editor ejecutivo del Review-Journal, dijo que German no había comunicado ninguna preocupación sobre su seguridad personal ni ninguna amenaza en su contra a nadie en el liderazgo del periódico.

“La familia del Review-Journal está devastada por perder a Jeff”, dijo Cook en un comunicado. “Él era el estándar de oro del negocio de las noticias. Es difícil imaginar cómo sería Las Vegas hoy sin sus muchos años de brillar con una luz brillante en lugares oscuros”.

German se unió al Review-Journal en 2010 después de más de dos décadas en Las Vegas Sun, donde fue columnista y reportero que cubría los tribunales, la política, el trabajo, el gobierno y el crimen organizado.

Era conocido por sus historias sobre irregularidades del gobierno y escándalos políticos y la cobertura del tiroteo masivo de 2017 en un festival de música de Las Vegas que mató a 60 personas e hirió a más de 400.

Según el Review-Journal, German obtuvo una maestría de la Universidad de Marquette y fue el autor del libro de crímenes reales de 2001 "Murder in Sin City: The Death of a Las Vegas Casino Boss", la historia de la muerte de Ted Binion. , heredero de la fortuna del Horseshoe Club.