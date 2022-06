Asalto al Capitolio: lo que sabemos sobre las acciones de Pence antes y durante el 6 de enero

WASHINGTON DC - Mike Pence no testificará en la audiencia del comité de este jueves sobre el 6 de enero. Pero la atención se centrará en los intentos desesperados y fútiles del expresidente Donald Trump de persuadir a su vicepresidente para que revoque los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y le entregue un segundo mandato.

“Como escucharán, el presidente Trump realizó un esfuerzo incesante para presionar a Pence tanto en privado como en público”, dijo la semana pasada la representante Liz Cheney, la principal republicana en el comité. "El vicepresidente Pence demostró su lealtad a Donald Trump de manera constante durante cuatro años, pero sabía que tenía un deber más importante con la Constitución de los Estados Unidos".

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Lo que sabemos sobre las acciones de Pence antes y durante ese día:

BAJO PRESIÓN

Mientras los frenéticos esfuerzos de Trump para evitar la derrota fueron anulados por los tribunales y los funcionarios estatales, él y sus aliados se concentraron en el 6 de enero, el día en que se reuniría una sesión conjunta del Congreso para formalizar la victoria del presidente electo Joe Biden, como su última oportunidad para permanecer en el poder.

La campaña de presión de mano dura se intensificó en los días previos al 6 cuando Trump, el abogado John Eastman y otros en la órbita de Trump trataron de convencer a Pence de que tenía el poder de anular la voluntad de los votantes en un puñado de estados clave en el campo de batalla simplemente rechazando los votos del Colegio Electoral o enviando los resultados a los estados, a pesar de que la Constitución deja en claro que el papel del vicepresidente en los procedimientos es en gran parte ceremonial.

Pence pasó horas reuniéndose con el personal, incluido su abogado general, Greg Jacob. Estudió la Ley de Conteo Electoral de 1887, que rige los procedimientos, y se reunió con el parlamentario del Senado para comprender su papel. También recibió asesoramiento externo, incluso del exvicepresidente Dan Quayle.

Algunos asesores apelaron a Trump para que no pusiera a su inquebrantablemente leal vicepresidente en una posición tan precaria. Pence ya era ampliamente visto como un posible futuro candidato presidencial y una fisura pública con Trump se consideraba un posible final de carrera. Pero Trump siguió presionando, tanto públicamente como detrás de escena.

El lunes 4 de enero, Eastman y Trump presionaron a Pence para que aceptara el esquema en una reunión en la Oficina Oval. Y en un mitin esa noche en Georgia, Trump dijo que su destino estaba en manos de su vicepresidente. “Espero que Mike Pence nos ayude”, le dijo a la multitud.

Trump siguió impulsando una reunión en el Despacho Oval al día siguiente, exigiendo nuevamente que Pence usara poderes que el vicepresidente no poseía para anular la voluntad de los votantes. Pence dejó en claro que no estaba convencido.

Ese día, Jacob envió un memorando en el que ponía por escrito su conclusión de que si Pence seguía la propuesta de Eastman, probablemente perdería en la corte, en el mejor de los casos, o provocaría una crisis constitucional, informó Politico por primera vez. Las tensiones eran tan altas que el jefe de gabinete de Pence, Marc Short, llamó ese día al principal agente del Servicio Secreto de Pence, informó The New York Times por primera vez, informándole que la negativa del vicepresidente a aceptar a Trump estaba a punto de hacerse pública. .

Dadas las multitudes en el camino a Washington, “pensé que era importante al menos hacerle saber al Servicio Secreto que estaba a punto de convertirse en un desacuerdo mucho más público”, dijo Short el miércoles en CNN.

'CUELGUEN A MIKE PENCE'

La presión continuó durante la noche. “Si el vicepresidente @Mike_Pence nos apoya, ganaremos la presidencia”, tuiteó Trump alrededor de la 1:00 a.m.

“Todo lo que Mike Pence tiene que hacer es devolvernos a Estados Unidos, Y GANAMOS”, escribió más tarde esa mañana. "¡Hazlo Mike, este es un momento para el coraje extremo!"

Pence estaba en su residencia en el Observatorio Naval la mañana del 6 de enero cuando habló por última vez con Trump, a quien se unieron en la Oficina Oval su hija Ivanka y el asesor de seguridad nacional de Pence, Keith Kellogg. Durante la llamada, en la hora de las 11 en punto, Trump reprendió a Pence y lo reprendió por no ser lo suficientemente duro como para aceptar el plan, según el testimonio de Kellogg ante el comité.

Pence luego se dirigió al Capitolio para supervisar el conteo de los votos del Colegio Electoral. Pero primero Pence oficializó su decisión. En una carta dirigida a sus colegas en el Congreso, Pence explicó por qué no podía aceptar el plan de Trump.

“Es mi juicio ponderado que mi juramento de apoyar y defender la Constitución me impide reclamar autoridad unilateral para determinar qué votos electorales deben contarse y cuáles no”, escribió.

A la 1:03 p. m., inauguró oficialmente la sesión del Senado de EEUU mientras los alborotadores pro-Trump, que ya habían violado las barricadas del Capitolio, se enfrentaban afuera con la policía.

En ese momento, Trump ya estaba cerca de terminar su discurso en Ellipse en el que apuntó repetidamente a Pence e instó a sus seguidores a "luchar como el infierno".

“Si Mike Pence hace lo correcto, ganamos las elecciones”, dijo Trump falsamente a la multitud. “Todo lo que tiene que hacer el vicepresidente Pence es devolvernos a los estados para recertificar y nos convertimos en presidente y ustedes son las personas más felices”.

Fuera del Capitolio, la escena se convirtió en un caos violento cuando los alborotadores, algunos armados con tubos, bates y spray para osos, cargaron contra el Capitolio, abrumando rápidamente a la policía. Un oficial fue golpeado y electrocutado repetidamente con una pistola paralizante hasta que sufrió un ataque al corazón. Otro echaba espuma por la boca y gritaba pidiendo ayuda cuando los alborotadores lo aplastaron entre dos puertas y lo golpearon en la cabeza con su propia arma. A la 1:49 p.m., la policía de D.C. declaró oficialmente un motín.

Alrededor de las 2:12 p.m., Pence fue sacado rápidamente del piso del Senado mientras los alborotadores inundaban el interior. The Washington Post informó por primera vez que Pence, a quien se habían unido ese día su esposa e hija, estaba en un punto a menos de 100 pies de un grupo de manifestantes.

"Soy cristiano, conservador y republicano, por ese orden, y me siento honrado de estar ante ustedes", dijo Pence a modo de presentación.

ESCONDIDO

Pence pasó las siguientes horas escondido con su personal y su familia, primero en su oficina ceremonial y luego en un muelle de carga subterráneo dentro del complejo del Capitolio. En varios momentos, rechazó las súplicas del personal de seguridad para que se fuera, insistiendo en que era crucial que permaneciera en su lugar.

“Miró eso y dijo: 'No quiero que el mundo vea al vicepresidente saliendo del Capitolio en una caravana de 15 autos'”, dijo Short a CNN el miércoles. “Este es el sello distintivo de la democracia y estamos vamos a completar nuestro trabajo'”.

Pero incluso cuando el horror se transmitió en vivo por televisión, Trump, en lugar de instar a sus seguidores a irse a casa, criticó a Pence.

“Mike Pence no tuvo el coraje de hacer lo que debería haberse hecho para proteger a nuestro país y nuestra Constitución, dando a los estados la oportunidad de certificar un conjunto de hechos corregidos, no los fraudulentos o inexactos que se les pidió que certificaran previamente, Trump tuiteó a las 2:24 p.m.

El tuit de Trump resonó entre la turba enfurecida. Las imágenes obtenidas por el comité muestran a los manifestantes leyendo las palabras de Trump en voz alta y las multitudes rompiendo en cánticos de "¡Cuelguen a Mike Pence!" Una horca improvisada fue fotografiada afuera.

Cheney acusó a Trump de estar al tanto de los cánticos y "respondió con este sentimiento: 'Tal vez nuestros partidarios tengan la idea correcta'. Mike Pence 'se lo merece'". (Trump respondió en su aplicación de redes sociales y dijo que "NUNCA dijo , o incluso pensó en decir, 'Cuelguen a Mike Pence'").

Pence trabajó en el teléfono desde su entonces ubicación secreta. Short le dijo a Fox Business que las primeras llamadas de Pence fueron a los líderes republicanos y demócratas de la Cámara y el Senado, Kevin McCarthy, Mitch McConnell, Nancy Pelosi y Chuck Schumer, “para asegurarse de que estuvieran a salvo y de que sus funciones estuvieran bien”. Pence también “ se acercó al Pentágono para asegurarse de que se enviaran refuerzos adicionales" alentados por los líderes de la Cámara y el Senado, quienes dejaron en claro en llamadas posteriores que estaban frustrados porque la Guardia Nacional no había llegado.

El general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, dijo al comité en testimonio que los líderes militares hablaron dos o tres veces con Pence y que el vicepresidente “estuvo muy animado, muy directo, muy firme con el secretario (interino de Defensa). (Cristóbal) Miller".

“Traigan a los militares aquí, traigan a la Guardia aquí. Pongan fin a esta situación, etcétera”, recordó Milley.

De hecho, a las 4:08 p.m., Pence hizo una llamada telefónica urgente desde el Capitolio mientras los alborotadores golpeaban a la policía y destrozaban el edificio, informando a Miller que el Capitolio no era seguro y pidiendo a los líderes militares una fecha límite para asegurar el edificio, según un documento preparado por el Pentágono para uso interno que obtuvo The Associated Press.

“Despejen el Capitolio”, les dijo Pence.

Milley le dijo al comité que el jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, tenía un enfoque diferente cuando también hablaron.

“Él dijo: Tenemos que matar la narrativa de que el Vicepresidente está tomando todas las decisiones. Necesitamos establecer la narrativa, ya sabes, que el presidente todavía está a cargo y que las cosas son constantes o estables, o palabras en ese sentido”, testificó Milley.

Eastman y Jacob también intercambiaron correos electrónicos, según el comité, y Jacob le dijo a Eastman que, "gracias a su toro, estamos sitiados".

El exvicepresidente Pence regresó a su estado natal de Indiana ante una multitud de seguidores. "Servir como su vicepresidente fue el mayor honor de nuestra vida, pero ahora que esta temporada de servicio ha llegado a su fin, simplemente teníamos que volver a casa", dijo Pence.

'VOLVEMOS AL TRABAJO'

A las 8 p.m., después de horas de miedo y carnicería, el Capitolio finalmente se consideró seguro.

Pence volvió a convocar al Senado con un mensaje.

“Hoy fue un día oscuro en la historia del Capitolio de Estados Unidos. Pero gracias a los rápidos esfuerzos de la Policía del Capitolio de EEUU y las fuerzas del orden público federales, estatales y locales, la violencia fue sofocada. El Capitolio está asegurado. Y el trabajo del pueblo continúa”, dijo a la nación. “Volvamos al trabajo”, dijo entre aplausos.

Justo después de las 3:40 a.m., Pence declaró oficialmente la derrota electoral de Trump, así como la suya propia.

"TRUMP ESTÁ EQUIVOCADO"

Pence, durante el último año y medio, ha dicho en repetidas ocasiones que mantiene sus acciones, ya que ha tenido en cuenta las consecuencias políticas y ha tratado de sentar las bases para una posible candidatura presidencial en 2024.

Hace un año, después de meses fuera del centro de atención, Pence dijo en un importante discurso en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan que estaba "orgulloso" de lo que hizo el 6 de enero.

“La verdad es”, dijo, “casi no hay idea más antiestadounidense que la noción de que cualquier persona puede elegir al presidente estadounidense. La presidencia pertenece al pueblo estadounidense y al pueblo estadounidense.

Y en febrero de este año, mientras Trump continuaba criticando las acciones de Pence, Pence se enfrentó a Trump por su nombre y dijo en una reunión de la conservadora Sociedad Federalista en Florida que "el presidente Trump está equivocado" y que "no tenía derecho a anular las elecciones". "

Pence, sin embargo, también ha tratado de seguir adelante desde ese día. El lunes habló con los periodistas después de recorrer la frontera en Sierra Vista, Arizona.

“Siempre creeré que cumplí con mi deber ese día. Y sé en el fondo de mi corazón que lo hice. Y creo que, cuando toda la información y los hechos se presenten, el pueblo estadounidense comprenderá mejor lo que ocurrió”, dijo. “Pero parado aquí hoy en nuestra frontera sur, le pido al presidente Biden que cumpla con su deber. Quiero decir, la verdad es que un presidente de Estados Unidos tiene la obligación de proveer para la defensa común, para garantizar la defensa común de este país. Y la seguridad fronteriza es seguridad nacional".