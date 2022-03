Asalto al Capitolio: más de 775 acusados, $1.5 millones en daños

WASHINGTON - Catorce meses después del asalto al Capitolio del 6 de enero, son más de 775 las personas que han sido procesadas por su participación. Más de 110 ya han sido sentenciadas y el Buró de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés) sigue tras la pista de otras 350.

Los acusados enfrentan cargos que van desde ingreso no autorizado a terrenos federales hasta agresión contra oficiales de la policía.“La determinación del Departamento de Justicia de hacer rendir cuentas a aquellos que cometieron crímenes el 6 de enero de 2021 no ha menguado y no menguará”, se lee en un comunicado de los fiscales federales.

La Oficina del Fiscal del Distrito de Columbia ha revelado nueva información sobre la extensa pesquisa. A continuación, cómo va la investigación, en cifras.

Agresiones y daños

Aproximadamente 150 oficiales de la policía fueron agredidos en la sede del Congreso, incluidos 80 agentes del Capitolio y 60 de la Policía Metropolitana. Los daños estimados al edificio federal provocados durante los disturbios rondan los $1.5 millones, de acuerdo a un estimado hecho en mayo de 2021 por el Arquitecto del Capitolio.

Cargos criminales

Más de 775 personas provenientes de casi todos los estados del país y de Washington, D.C. han sido arrestadas por su rol en la insurrección.

Más de 245 acusados han sido de “agredir, resistir o impedir [las funciones] de oficiales o empleados, incluyendo más de 80 individuos que enfrentan cargos de usar un arma peligrosa o causar lesiones corporales serias a un oficial”.

Aproximadamente 685 acusados enfrentan cargos por ingresar o permanecer en un edificio o terrenos federales restringidos.

Aproximadamente 10 personas han sido prestados por presuntamente agredir a un miembro de los medios o destruir sus equipos.

Más de 50 acusados enfrentan cargos de destrucción de propiedad gubernamental y más de 30 han sido acusados de robo de propiedad gubernamental.

Más de 280 acusados enfrentan cargos por “obstruir, influenciar o impedir un procedimiento oficial o intentar hacerlo”.

Aproximadamente 40 acusados enfrentan cargos de conspiración: para obstruir un procedimiento del Congreso, obstruir un agente del orden durante desorden civil, agredir a un oficial o una combinación de las tres.

Acuerdos de culpabilidad

Unas 224 personas se han declarado culpable de cargos federales: 29 han admitido su culpabilidad por crímenes y unas 195 por delitos menores.

Siete personas se han declarado culpable por cargos relacionados a agresiones contra agentes del orden, de los cuales seis han sido sentenciados a prisión por entre 41 a 63 meses.

Sentencias

Más de 110 acusados han sido sentenciados: unos 50 a tiempo tras las rejas, mientras más de 35 han tenido casa por cárcel.

Tras la pista de más sospechosos

El FBI sigue tras la pista de más de 350 personas que se cree cometieron actos violentos en los terrenos del Capitolio.

Las autoridades han publicado 16 videos de sospechosos buscados por ataques violentos contra agentes federales y una de las grabaciones también muestra a dos hombres buscados por agresiones contra miembros de los medios. Están pidiendo la asistencia de la ciudadanía para dar con su paradero. Aquí puedes ver las imágenes y videos.