De película: se disfrazan para robar joyería que tiene a Beyoncé y Rihanna como clientes, según la policía

Lo que debes saber Un presunto grupo de ladrones, que la policía y el FBI han relacionado con las familias criminales Luchese y Gambino, fue arrestado el martes por la mañana en relación con robos de joyas valorados en $2 millones en Manhattan.

El presunto cabecilla del grupo está acusado de ayudar a tramar un plan de robo. Funcionarios de la Policía de Nueva York dijeron que los miembros del grupo se vistieron como trabajadores de la construcción para robar una joyería de Madison Avenue a plena luz del día.

La joyería Bayco Jewels, ubicada en Madison Ave, cerca de East 61st Street, fue el blanco del robo, dijeron los investigadores. El negocio presta servicio a celebridades como Beyoncé y Rihanna.

NUEVA YORK -- Un presunto grupo de ladrones, que la policía y el FBI han relacionado con las familias criminales Luchese y Gambino, fue arrestado el martes por la mañana en relación con robos de joyas valorados en $2 millones en Manhattan.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

El presunto cabecilla del grupo, asociado de la familia criminal de Luchese, Frank "Skip" Dipietro, de 65 años, está acusado de ayudar a tramar un plan de robo.

Funcionarios de la Policía de Nueva York dijeron que los miembros del grupo se vistieron como trabajadores de la construcción para robar una joyería de Madison Avenue a plena luz del día.

La joyería Bayco Jewels, ubicada en Madison Ave, cerca de East 61st Street, fue el blanco del robo, dijeron los investigadores. El negocio presta servicio a celebridades como Beyoncé y Rihanna. La tienda requiere una verificación de crédito antes de poder concertar una cita para ir a la sala de exposición del ático.

El FBI dijo que DiPietro y otros tres hombres sujetaron a uno de los empleados de la joyería a punta de pistola el 3 de enero cuando ese trabajador intentaba abrir y colocar el escaparate de la tienda. DiPietro supuestamente gritó “dámelo” cuando otro presunto asociado, Michael Sellick, de 67 años, supuestamente le dijo al trabajador que “se diera la vuelta y se metiera en el armario”.

Otro atraco vinculado a la supuesta banda de ladrones tuvo lugar en mayo, en el centro de una joyería en Elizabeth Street.

Vincent Spagnuolo, Vincent Cerchio y Samuel Sorce también se encontraban entre los acusados de cargos federales relacionados con robos.

Arrestan cinco hombres el martes por la mañana en relación con un robo de alto nivel.

Mientras lo llevaban esposado a la Comisaría 13, Sorce bromeó con la cámara de nuestra cadena hermana NBC New York sobre la redada matutina: "No muestres mis pies, no tengo calcetines".

La comisionada de la Policía de Nueva York, Keechant Sewell, dijo que los atracos a punta de pistola mostraban "un insensible desprecio por la vida".

El fiscal federal Damian Williams dijo que su oficina estima que los robos generaron alrededor de $2 millones en joyas en total.

Las imágenes de la cámara de video del interior de la tienda no son las únicas pruebas que han obtenido los investigadores. La policía dijo que tienen imágenes de los hombres vistiéndose con el equipo de construcción cerca antes de dirigirse a la ubicación de Madison Avenue.

Los detectives de "Major Case Squad", que ayudaron a dirigir la investigación, dijeron que hay registros de teléfonos celulares que vinculan a varios de los sospechosos entre sí antes, durante y después del atraco en Madison Avenue.

DiPietro cumplió previamente 19 años en una prisión federal relacionada con el asesinato de un testigo por parte de la mafia. Los cinco sospechosos comparecieron ante el tribunal y se ordenó su detención sin derecho a fianza. Dos abogados defensores contactados por teléfono no hicieron comentarios y otros dos no devolvieron las llamadas de inmediato.

Un abogado defensor de Sellick calificó la situación como un caso de identidad equivocada.

"No hay forma de que mi cliente pueda estar en Madison Avenue cuando está ocupado pintando la parte inferior del puente Verrazano", dijo Gerald McMahon a NBC New York. "Gana $55 la hora pintando puentes. No necesita estar haciendo estos pequeños robos en Madison Avenue".

Mira aquí el momento de su arresto.