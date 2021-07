En Texas: advierten sobre invasión de gusanos “cabeza de martillo”

TEXAS - La presencia de gusanos a lo largo del norte del estado se ha triplicado en los últimos días, según informaron oficiales.

De acuerdo con The Texas Invasive Species Institute, ellos han recibido cientos de reportes en los últimos días sobre gusanos planos cabeza de martillo.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Ashley Morgan Olvera, directora de investigación de dicho instituto, explica que lo importante es no "cortar o partir" dichos animales pues esto no los mata ya que ellos no necesitan reproducirse y al contrario vuelven a crecer por sí mismos.

Si los gusanos han aparecido en tu comunidad y quieres eliminarlos entonces Olvera recomienda que lo mejor es ponerlos en una bolsa con sellador y después en un bote de basura.

Ella agrega que también los puedes reportar a través de la siguiente dirección de correo electrónico pero se pide que también incluyas fotos, dirección, y todos los detalles que puedan ayudarles a ellos a investigar más sobre la presencia de los gusanos: invasive@shsu.edu.

Expertos indican que este tipo de gusanos son nativos del sureste de Asia, principalmente de Vietnam, y también han invadido la zona sur de las Islas del Pacífico pero no se ha detallado sobre cómo llegaron al Metroplex.