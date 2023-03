ADN en un burrito ayuda a la policía a encontrar a sospechoso de lanzar bomba en oficina antiaborto

WISCONSIN - Después de casi un año de búsqueda, los investigadores usaron ADN extraído de un burrito a medio comer para capturar al hombre que creen que lanzó una bomba en la oficina de un prominente grupo de cabildeo antiaborto de Wisconsin.

La oficina del fiscal federal en Madison anunció que la policía arrestó el martes a Hridindu Sankar Roychowdhury, de 29 años, en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston. Fue acusado a través de la denuncia de un cargo de intento de causar daños por medio de fuego o un explosivo.

Hizo una aparición inicial en la corte federal en Boston el martes. El juez federal Donald L. Cabell fijó una audiencia de detención para el jueves. El abogado de Roychowdhury, Brendan O. Kelley, que figura en los registros judiciales en línea como defensor público federal, se negó a comentar cuando se le contactó por teléfono después de la audiencia del martes.

Los agentes federales habían estado buscando durante casi un año a quien arrojó un par de cócteles Molotov en la oficina de Acción Familiar de Wisconsin en Madison el 6 de mayo. Una de las bombas incendiarias no se encendió; el otro prendió fuego a una librería. El mensaje "Si los abortos no son seguros, entonces tú tampoco lo eres" fue pintado con aerosol en el exterior del edificio. No había nadie en la oficina en ese momento.

El ataque se produjo aproximadamente una semana después de que se filtrara un borrador de opinión que sugería que la Corte Suprema anularía Roe v. Wade, la decisión que legalizó el aborto. El lanzamiento provocó que los partidarios del derecho al aborto organizaran protestas en todo el país. Dos iglesias católicas en Colorado fueron destrozadas en los días previos al bombardeo de Madison. Y alguien arrojó cócteles Molotov en la oficina de una organización antiaborto en un suburbio de Salem, Oregón, varios días después.

La corte anuló oficialmente Roe v. Wade en junio, volviendo a poner en juego la prohibición del aborto de 1849 en Wisconsin.

Según la denuncia penal contra Roychowdury, los investigadores extrajeron muestras de ADN de tres personas de la evidencia en la escena del ataque de Wisconsin. Pero las muestras no coincidían con ningún perfil en la base de datos de ADN del Departamento de Justicia de EEUU.

Con el paso del tiempo, la presidenta de Wisconsin Family Action, Julaine Appling, ofreció una recompensa de $5,000 por cualquier información que condujera a un arresto. Acusó al gobernador demócrata Tony Evers y al jefe de policía de Madison, Shon Barnes, de estar más interesados en empatizar con los activistas por el derecho al aborto que en llevar a los sospechosos ante la justicia.

En enero pasado, la policía asignada a proteger el edificio del Capitolio estatal en Madison revisó el video de vigilancia de una protesta contra la brutalidad policial. Las imágenes mostraban a varias personas pintando grafitis con aerosol en los terrenos del Capitolio. El grafiti se parecía al grafiti de la oficina de Acción Familiar de Wisconsin.

Las imágenes mostraban a dos personas saliendo del área en una camioneta blanca, que los investigadores rastrearon hasta la residencia de Roychowdhury en Madison, según la denuncia. La policía comenzó a seguirlo.

El 1 de marzo, se detuvo en un parque y paseo de Madison y tiró una bolsa de comida rápida. Después de que se fue, la policía recuperó la bolsa del bote de basura. El ADN en un burrito en la bolsa coincidía con el ADN tomado de la oficina de Acción Familiar de Wisconsin, según la denuncia.

La oficina del fiscal federal dijo en un comunicado que Roychowdhury viajó a Madison este mes a Portland, Maine. Tenía un boleto de ida para un vuelo de Boston a la ciudad de Guatemala, Guatemala, que estaba programado para partir el martes por la mañana cuando fue arrestado, dijo la oficina.

Los investigadores no han podido hacer coincidir los otros dos perfiles de ADN de la escena con nadie, según la denuncia.

Appling no hizo comentarios el martes sobre el arresto de Roychowdhury.

"Estoy muy orgulloso de los esfuerzos incansables y decididos que realizó el equipo federal, estatal y local combinado para identificar y arrestar a este individuo", dijo William McCrary, el agente especial a cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de EEUU. La División de Campo de Explosivos de St. Paul, que se encarga de los delitos en Wisconsin. "Es muy satisfactorio para mí ver que este presunto perpetrador ha sido puesto bajo custodia".