Emisión de visas juveniles alcanza el límite impuesto por el gobierno

Anualmente el gobierno impone un límite de cuántos inmigrantes con visas juveniles pueden solicitar la residencia permanente durante el año fiscal, y aunque este acaba en septiembre, según el último boletín, ya para abril no será posible en esta categoría.

“Pues es muy extraño porque desde que nosotros empezamos a manejar las visas juveniles nunca habíamos visto que la categoría llegara a ser indisponible como ahora lo menciona para el próximo mes”, indicó Ángel Rodríguez, abogado de inmigración.



“En los últimos años no hemos visto una parada así tan pronto en el año fiscal”, dijo Jessica Farb, abogada del Centro de Inmigración para Mujeres y Niños.



Ajustar el estatus a través de la visa juvenil es posible para inmigrantes que llegaron al país como menores de edad y que sufrieron abuso o negligencia por parte de uno o ambos padres.

“Eso significa que las personas que tienen una residencia pendiente por visa juvenil no serán aprobadas comenzando el próximo mes, y de ahí estaríamos pendientes a que volvieran a estar disponibles y no sabemos cuánto tiempo eso va a ser”, explicó Rodríguez .

Aunque a algunos preocupa que esto sea a raíz de la llegada de la nueva administración, otros aseguraron que no es necesariamente por eso.

“Quizás en los primeros meses durante la administración Biden iban más rápido para poder ajustar a la gente antes de la nueva administración, no sé, y por eso quizás llegaron a distribuir las visas más rápido”, aseguró Farb.

Actualmente esperan como unos 5 años, y ahora no tendrán más remedio que seguir haciéndolo.



Ahora los abogados aclararon que estas personas no quedan en riesgo de deportación, sin embargo, no deja de haber preocupación.

La recomendación es mantener su permiso de trabajo al día y no exponerse.