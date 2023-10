Departamento de Salud de San Francisco advierte sobre alimentos insalubres

Unas publicaciones en redes sociales del Departamento de Salud Pública de San Francisco generaron polémica este fin de semana.

En ellas, hicieron un llamado a no comprar comida de vendedores ambulantes no autorizados.

Las publicaciones en redes sociales fueron acompañadas de imágenes de hot dogs, con el mensaje “no dejes que el aroma embriagador de las cebollas fritas te haga comer alimentos inseguros”.

La publicación hace un llamado a no comprar a vendedores no autorizados y que no siguen las reglas de salubridad. El portavoz de la oficina de la alcaldesa London Breed, Noel Sánchez, dijó que se trata de una campaña de educación y seguridad pública, ya que, aseguró, cerca de 45 millones de personas en toda la nación se enferman cada año por comida insalubre, pero aseguró que los mensajes en redes sociales no son un ataque al sector comercial.

Los permisos para venta de alimentos en la calle, que, según autoridades, garantizan mejores prácticas de higiene cuando se trata de manipular alimentos. De acuerdo con Sánchez, son una manera visible para reconocer que el negocio ha pasado por el proceso de salud necesario con la ciudad de San Francisco.

Por su parte, los funcionarios de San Francisco indicaron que cuentan con los recursos, incluso en español, para ayudar a los vendedores ambulantes a obtener los permisos de salubridad que necesitan, pero que los pequeños comerciantes temen que regularizarse traiga consecuencias negativas a sus ganancias.

Porque, según los ambulantes, la ciudad reubica sus carritos y eso afecta sus ventas

Por su parte, algunos clientes agradecen esas medidas de la ciudad, pues les genera confianza en lo que podrían consumir, mientras que otros opinan que, el riesgo de salud existe en cualquier establecimiento, ya sea ambulante o permanente.