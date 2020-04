La mujer que puede impulsar a Biden y unir a los demócratas

WASHINGTON — En un esfuerzo por unir a los demócratas, Joe Biden buscó el apoyo del abanderado del sector progresista Bernie Sanders y de Barack Obama, cuya presidencia es muy criticada por los progresistas.

Pero la persona que más podría ayudarlo en esa empresa es Michelle Obama.

Ambas hablaron en una conferencia en Kuala Lampur, en Bangkok.

La exprimera dama es una figura única en la polarizada política estadounidense, enormemente popular entre los demócratas y bien vista incluso por muchos republicanos e independientes.

Al dejar la Casa Blanca tenía un índice de aprobación del 68%, según la encuestadora Gallup. Y en diciembre fue nombrada “la mujer más admirada del mundo” por segundo año consecutivo por Gallup.

Obama respalda a Biden.

Su autobiografía “Becoming” vendió más de 11 millones de copias en todo el mundo desde su publicación en noviembre del 2018, lo que la hace una de las autobiografías políticas más populares de la historia. En sus giras promocionales llena estadios.

Ese tipo de energía podría ser vital para Biden, quien trata de tomar impulso en momentos en que toda la atención se concentra en la pandemia del coronavirus COVID-19.

El demócrata que acompañó a Barack Obama busca la presidencia por tercera vez.

Michelle Obama podría ayudar a Biden a marcar un claro contraste con Donald Trump y a reconstruir la coalición multirracial y multigeneracional que llevó a su esposo a la presidencia dos veces.

“Aporta su propia experiencia como una primera dama activa y muy respetada. En momentos en que el país busca liderazgo y personas ejemplares, ella cubre muchas de esas áreas”, expresó la estratega demócrata Donna Brazile. “Ni me imagino lo que puede representar su apoyo para el exvicepresidente” Biden.

El reguetón ciertamente se encuentra entre los géneros favoritos del expresidente de Estados Unidos.

Igual que la mayoría de la gente, Michelle Obama está encerrada en su casa, con su esposo y sus hijas Malia y Sasha.

No se ha involucrado en la campaña electoral, aunque una persona allegada dijo que no hay dudas de que apoya a Biden. Esa persona habló a condición de no ser identificada para comentar el pensamiento de Michelle Obama.

Parece poco probable que ella le brinde su apoyo a corto plazo. Colaboradores de Biden que pidieron no ser identificados al analizar las posibilidades dijeron que quieren esperar el momento justo para que el anuncio tenga el mayor impacto posible.

La gente de Biden piensa que Michelle Obama tiene mucho peso propio y un atractivo distinto al de Barack Obama, que justificaría un anuncio separado, de acuerdo con un dirigente al tanto de la situación que no estaba autorizado a hablar del tema en público.

Esa es en parte la razón por la que Barack Obama se presentó solo al dar su respaldo a Biden en días recientes, en que también le brindaron su apoyo los dos principales rivales de Biden del sector progresista, Bernie Sanders y Elizabeth Warren.

Las familias de Obama y Biden forjaron una relación estrecha en sus años en la Casa Blanca y los asesores de Biden dicen que Michelle Obama es alguien que puede hablar sobre aspectos personales de Biden con mucha credibilidad, asociándolo con el legado de Obama y marcando diferencias con Trump.

Michelle Obama, no obstante, dice que no se ve como una figura política y que no le interesa postularse a cargos públicos. Ha hecho campaña a favor de algunos candidatos, pero solo en la recta final de los procesos electorales.

Nunca brindó su respaldo a alguien por sí sola. En las elecciones de mitad de término del 2018 ella y su esposo apoyaron juntos a casi un centenar de candidatos demócratas postulados a cargos federales y estatales.

“La campaña no empezó todavía”, dijo Valerie Jarret, amiga y asesora de Michelle Obama, dando a entender que es demasiado temprano para hablar de su posible anuncio.

Karen Finney, quien asesoró a Hillary Clinton en el 2016, dijo que la voz de Michelle Obama “puede tener un enorme impacto” en momentos en que Biden busca un compañero o compañera de fórmula.

Biden dijo que seleccionará a una mujer y hay quienes piden que sea de raza negra.

En una reciente entrevista con KDKA-TV de Pittsburgh se le preguntó a Biden si le gustaría tener a Michelle Obama como compañera de fórmula y el respondió que “sí, sin pensarlo dos veces”, suponiendo que ella estuviese interesada en el cargo.

“Es brillante. Sabe manejarse. Es realmente una gran mujer”, dijo Biden.