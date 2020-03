Encuesta: hispanos en Florida prefieren a Biden para enfrentar a Trump

La mayoría de los votantes hispanos favorece la candidatura del exvicepresidente Joe Biden para obtener la nominación demócrata y enfrentar al presidente Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre, según una encuesta para Telemundo Station Group divulgada el miércoles. Para ver el estudio completo, pulsa aquí.

El estudio, realizado por Mason-Dixon Polling & Strategy del 4 al 7 de marzo, entrevistó a 625 votantes por vía telefónica y el margen de error es de ±4%.

Además incluyó una submuestra de 400 demócratas de origen hispano que indicaron su interés en votar en las elecciones primarias del 17 de marzo. A ellos se les presentaron preguntas sólo preguntas relativas a las primarias y el margen de error en este caso es de ±%5.

Al ser interrogados sobre para quién sería su voto si las elecciones primarias demócratas fueran hoy, el 48% se inclinó hacia Joe Biden, 37% votaría por Bernie Sanders y 3% por Tulsi Gabbard. Entre esos que preferirían al exvicepresidente Biden, 51% son mujeres y 43% hombres. Entre los mayores de 50 años, Biden acapara el 63% de las preferencias.

Cuando se les preguntó si estarían dispuestos a votar por un candidato autodefinido como socialista, la mayoría (70%) dijo que no y solo un 18% le daría el voto; mientras que 12% no está seguro. El énfasis lo marca el sureste de la Florida, donde el 72% indicó que no apoyaría a una opción política que se identifique afín al socialismo.

En un escenario más polarizado en el que se enfrentaran Donald Trump y Bernie Sanders en las presidenciales de noviembre, la diferencia es mínima y pone a la delantera al presidente con 45%, mientras 44% que votaría por Sanders. Un 11% se manifiesta indeciso.

En este mismo contexto, el resultado varía si se segmenta geográficamente pues en en el centro de la Florida un 50% votaría por Sanders y 38% por Trump. En la Bahía de Tampa, Sanders también pica adelante con 45% vs. 41% de Trump. En el sureste de Florida, el presidente tiene el 48% de las preferencias, por 42% del senador de Vermont.

De acuerdo con su origen, 74% de los cubanos encuestados votaría por Trump frente a un 19% que le daría su voto a Sanders. Entre boricuas Sanders es más popular, con una intención de 65% contra 21% de Trump y entre otros grupos Sanders se impone con 56% de preferencia contra el 31% de Trump.

Si la contienda final de noviembre fuese entre Trump y Biden, los encuestados prefieren al ex vicepresidente en 58% y al actual presidente solo en 38%. Los indecisos serían el 4%. Si ésta fuese la elección final, tanto en el centro de la Florida como en la Bahía de Tampa y el sureste del estado la balanza se inclina a favor de Biden; con una intención de voto entre mujeres de 62% y de 54% entre hombres.

Menos cubanos preferirían a Biden, sólo 27% frente al 70% que se inclinaría por Trump, pero entre puertorriqueños Biden registra 81% contra 14% de Trump.

Entre los temas de mayor relevancia para la muestra encuestada, el cuidado de la salud fue el más preponderante con 24%, en segundo lugar el coronavirus con 22% e inmigración con 15% es el tercero. Apenas 4% señaló al cambio climático como un tópico importante.

En lo que refiere a la opinión sobre el curso que lleva el país, 52% estima que va por buen rumbo, 42% indica que transita una senda negativa y 6% no está seguro. Entre los cubanos escrutados, 76% dijo que Estados Unidos avanza por buen rumbo y 19% que no.

Un 47% indicó que desaprueba la gestión de Trump, mientras que 46% la aprueba y el 7% se mostró indeciso. Un 40% dijo que se siente más confiado en la economía desde el ascenso al poder de Trump, mientras que 28% dijo tener menos confianza, 31% la misma y 1% no está seguro.