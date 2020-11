Condado Santa Clara continúa registrando alto porcentaje de votantes

El condado Santa Clara continúa registrando un alto número de votantes que han ejercido su derecho al voto a menos de 24 horas del día de las elecciones presidenciales.

Autoridades informaron que actualmente hay más de un millón de personas registradas en la Oficina de Registro de Votantes del condado, de las cuales al menos 600 mil han entregado sus boletas electorales.

“En primer lugar, nuestro condado alcanzó más de un millón de votantes registrados, y hasta ayer hemos recibido 617-mil boletas de regreso”, indicó Liz Oviedo, vocera del Registro Electoral del condado.

El condado Santa Clara ha sido uno de los múltiples condados que habilitaron diversos centros electorales para que no se registren aglomeraciones de personas y así evitar posibles contagios por coronavirus.

“Estamos teniendo mucho cuidado en los centros votación, estamos limpiando cada casilla y estamos marcando los puntos de distancia”, dijo Oviedo.

Adicionalmente, en el condado existen 200 buzones oficiales o casillas desplegables donde los residentes pueden depositar su boleta antes de las 8:00 p.m., del martes.

Por su parte, residentes del condado aseguraron que es importante ejercer el derecho al voto durante estas elecciones.

“Honestamente, si usted no vota, no habla con la gente, es como, yo pienso que no puedes cambiar nada así”, aseguró Samira Rivero, residente del condado.

A nivel nacional, reportes indican que alrededor de 100 millones de votantes han entregado sus boletas, incluyendo 12 millones en California.

Se tiene previsto que los centros electorales del condado abran sus puertas el martes de 7:00 a.m., a 8:00 p.m.

En el caso de las personas que votan por correo, es importante que se aseguren de que la oficina del servicio postal le coloque a la boleta electoral el matasellos del 3 de noviembre para que pueda ser válida.