Análisis de AP: Trump realiza reclamos sin pruebas sobre el voto en cuatro estados

El presidente Donald Trump continuó tuiteando durante el lunes afirmaciones infundadas sobre el conteo de votos, apuntando a cuatro estados que ya ha perdido o donde está detrás del proyectado presidente electo Joe Biden.

Trump se ha negado a conceder las elecciones y, en cambio, está impulsando una narrativa de fraude electoral generalizado cometido por demócratas sin proporcionar pruebas. Si bien muchos medios de comunicación ya han proyectado a Biden como el ganador nacional, Trump ha presentado impugnaciones legales en varios estados y repetidamente ha hecho un aluvión de afirmaciones falsas o dudosas sobre el proceso electoral y el recuento de boletas por correo.

El lunes por la tarde, tuiteó sobre Georgia, Nevada, Pensilvania y Wisconsin y aquí hay un vistazo a los cuatro estados:

NEVADA

Lo que dijo Trump: “Nevada se está convirtiendo en un pozo negro de votos falsos. @mschlapp y @AdamLaxalt están encontrando cosas que, cuando se publiquen, serán absolutamente impactantes". Etiquetó a dos aliados, el presidente de la Unión Conservadora Estadounidense Matt Schlapp y el exfiscal general de Nevada Adam Laxalt.

La realidad: Laxalt el lunes se negó a comentar de inmediato sobre el tweet. Parados frente a una multitud de manifestantes que agitaban carteles que gritaban "Dios bendiga a Trump", Laxalt y Schlapp realizaron una conferencia de prensa el domingo sobre el fraude electoral, pero no proporcionaron nuevas pruebas y reiteraron afirmaciones anteriores realizadas en demandas y en las redes sociales.

Se recibieron tres quejas y se enviaron a la oficina del secretario de estado de Nevada para su investigación, dijo un portavoz del condado Clark.

Supuestamente una involucró a un hombre cuya boleta fue firmada por su hija y otra a una mujer cuya letra y firma no coincidían con las de los registros del condado. La tercera fue de una mujer que dijo que se le negó la votación anticipada después de que los funcionarios determinaron que ya se había recibido una boleta con su firma enviada por correo.

GEORGIA

Lo que dijo Trump: "¡Georgia será una gran victoria presidencial, como fue la noche de las elecciones!"

La realidad: Trump lideró el martes por la noche (3 de noviembre), pero aún quedaban por contar decenas de miles de papeletas, en su mayoría de bastiones demócratas o áreas donde los demócratas han hecho avances en los últimos años.

Biden superó a Trump el viernes y lideró con unos 11,600 votos el lunes 9 de noviembre por la tarde, aunque no se ha declarado a un ganador. No hay evidencia de fraude electoral a gran escala o razón para creer que las papeletas contadas después del martes no sean válidas.

El secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, un republicano, dijo en un comunicado el lunes: “El proceso de informar los resultados ha sido ordenado y ha seguido la ley. Donde ha habido acusaciones específicas de votación ilegal, mi oficina ha enviado investigadores ".

Los dos senadores republicanos de Georgia, David Perdue y Kelly Loeffler, emitieron un comunicado conjunto el lunes exigiendo la renuncia de Raffensperger. Tanto Perdue como Loeffler enfrentan una segunda vuelta en enero que decidirá el control del Senado de Estados Unidos; Raffensperger respondió que no renunciaría.

PENSILVANIA

Lo que dijo Trump: “Pensilvania nos impidió ver gran parte del recuento de boletas. Impensable e ilegal en este país”.

La realidad: los republicanos demandaron a la ciudad de Filadelfia por lo cerca que podían estar de que los trabajadores electorales procesaran las boletas; un juez estatal ordenó a la ciudad que permitiera a los observadores acercarse a 6 pies de los trabajadores electorales. La ciudad apeló, citando preocupaciones sobre la seguridad de los trabajadores en medio de la pandemia de coronavirus y el potencial de intimidación.

Pero los abogados republicanos reconocieron en la corte que tenían observadores en Filadelfia, al igual que los demócratas. El conteo en Filadelfia también se transmitió en vivo.

WISCONSIN

Lo que dijo Trump: “Wisconsin se ve muy bien. Necesita un poco de tiempo estatutariamente. ¡Sucederá pronto! @Reince @SeanDuffyWI” Etiquetó a su exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus y al exrepresentante republicano de Estados Unidos, Sean Duffy.

La realidad: Biden derrotó a Trump por unos 20,500 votos en Wisconsin, un margen de alrededor de seis décimas de punto; eso está dentro del margen de 1 punto permitido para que el candidato perdedor solicite un recuento, algo que la campaña de Trump ha dicho que tiene la intención de seguir.

Sin embargo, Trump no puede solicitar el recuento hasta que los 72 condados del estado hayan completado el escrutinio de la votación, probablemente el 17 de noviembre.

La investigación electoral realizada por AP encontró que ha habido al menos 31 recuentos en todo el estado desde 2000; tres de ellos cambiaron el resultado de las elecciones. Los márgenes iniciales en esas contiendas fueron 137 votos, 215 votos y 261 votos.