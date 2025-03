Conoce a la salvadoreña que ocupa el puesto de Subalguacil del condado Santa Clara

Dalia Rodríguez llegó a Estados Unidos con solo 8 años de la mano de su madre, una migrante salvadoreña que le dijo una y otra vez que podía hacer todo lo que ella deseara si trabajaba duro. Hoy, la hija de esa madre soltera es la primera mujer latina Subalguacil del condado Santa Clara.

“Cada ladrillo que te regalan es un reto. Este por manejar 981 millas, este fue de remos, 34 millas, este fue de completar los marines en Cuántico”, dijo Dalia.

Y es que su oficina habla de los 27 años de carrera que la han traído hasta ese cargo mostrando sus diversos reconocimientos.

“Esta la recibí cuando estuve en la agencia del FBI, y también otro especial fue este, cuando tuvimos un tiroteo en Garlic Festival.

Patrulló las calles, lideró la unidad de detectives, fue miembro del equipo de negociación de crisis y en enero del 2025 se convirtió en la primera mujer latina en ser subalguacil del condado Santa Clara, pero todo inició cuando estudiaba Ciencias Políticas.

“Y alguien me dijo: “tú no puedes ser policía porque eres mujer y pequeña”, luego fue el reto de “tú no puedes ser sargenta porque no tienes experiencia”, y fui de oficial, a sargento a teniente a capitán y ahora soy el subsheriff”, afirmó Dalia.

Actualmente, Dalia está a cargo de 1,800 uniformados.

Muchas mujeres que ocupan cargos de poder han expresado que les ha tocado hacer el doble que a los hombres a lo que Dalia expresó:

“Yo creo que es muy cierto. Me ha tocado doble, triple, cuádruple. Eso es cuando viene esa hambre que tengo, que me digan que no mil veces y yo te voy a decir que sí mil veces”, aseguró Dalia.

Esa virtud de lucha se la adjudica al ser migrante, pero sobre todo a algo o a alguien más.

“Sí, mi mamá limpiaba casas, yo iba con ella, y me decía ´mira lo que estoy haciendo, fíjate cómo trabajo para que sepas cómo es trabajar duro´, yo creo que fue ese fuego interno que tengo por salir adelante”, indicó Dalia.

Fue la Guerra Civil de El Salvador lo que obligó a la mamá de Dalia a dejar su país, ella tenía 4 años, luego su madre volvió por ella y la trajo a Estados Unidos cuando tenía 8 años. Esta parte de su historia le gusta contarla, pues la identifica con miembros de la comunidad a la que sirve y que hoy estan viviendo momentos tensos.

“Sí, siento un poco más todo el pánico en el que está la comunidad, es muy importante que tengan las confianza de llamar cuando necesiten ayuda”, aseveró Dalia.

La oficina de Dalia dice un poco más sobre la mujer detrás del uniforme, la esposa y madre de 4 hijos, uno de ellos Marine. Esto ha sido lo más difícil, congesó, el haberse perdido momentos con ellos, pero al reflexionar sobre todas sus facetas aseguró:

“A veces puedo fallar, pero cuando fallo, fallo hacia adelante. Aprendo que puedo ser mejor”, añadió Dalia.