Qué hacer para combatir el desperdicio de alimentos

California se está quedando corta en los objetivos federales de reducción del desperdicio de alimentos.

Investigadores de UC Davis aseguraron que, con la información más reciente sobre el desperdicio de alimentos, es probable que ninguno de los 50 estados cumpla con el objetivo federal de reducir el desperdicio de alimentos para el año 2030.

El reciclaje y el compostaje se han convertido en soluciones populares para mantener los alimentos fuera del vertedero, pero los científicos aseguraron que también tiene desventajas ambientales debido a los recursos necesarios para cultivar, procesar y distribuir alimentos.

“El problema es que no estamos abordando el desperdicio de alimentos en la cadena de producción. No estamos pensando en las causas de ese desperdicio de alimentos, no estamos pensando en prevenir ese desperdicio de alimentos. Necesitamos pensar más como nación, y también en California, en detener el desperdicio de alimentos en primer lugar”, indicó Sarah Kakadellins, UC Davis Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

Entonces, ¿qué podemos hacer en casa?

Podemos ser más creativos con las sobras, o con la lechuga marchitándose en el refrigerador.

Nos podemos apegar a nuestras listas de compras, que también nos ahorra dinero, y entender mejor las “etiquetas de vencimiento” y cómo puede conservar los alimentos por más tiempo.

Si eres propietario de un negocio, intenta donar más alimentos para ayudar a combatir el desperdicio de alimentos.