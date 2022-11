A punta de pistola: encapuchados ingresan a joyería y se llevan miles de dólares en San Pablo

Un grupo de encapuchados ingresó a una joyería a plena luz del día el sábado llevándose miles de dólares en San Pablo.

El robo ocurrió alrededor de las 4:00 p.m., en el establecimiento H-Bee Jewelry ubicado en la plaza comercial Town Center.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

La policía dijo que un grupo de personas llevando máscaras y guantes entraron a la local y a punta de pistola amenazaron a los empleados.

Los ladrones se llevaron una cantidad no especificada de joyas.

El dueño de un negocio al que llamaremos John dijo que no es la primera vez que este tipo de crimen ocurre en la plaza comercial.

“Hace un tiempo criminales intentaron quemar el techo para acceder por los ductos de ventilación a la joyería”, dijo John.

Residentes de áreas aledañas a la plaza comercial aseguran que en los últimos meses la inseguridad ha aumentado en el lugar.

“No me diga! Es que la seguridad ahorita aquí no está nada bien y un factor es que no hay trabajo y la gente pues se va a lo fácil y más ahora que es navidad toca tener cuidado”, dijo Gloria de La Torre, residente de San Pablo.

Autoridades informaron que los delincuentes huyeron del lugar en múltiples vehículos y que el robo duró menos de dos minutos.