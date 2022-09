“Quiero justicia”: madre de hombre asesinado tras incidente de ira al volante en San Lorenzo

Docenas de personas realizaron una vigilia el domingo para recordar a Rienheart Asuncion, el hombre que murió la semana pasada durante un presunto incidente de ira al volante en San Lorenzo.

Visiblemente afectada, la madre de Rienheart, Anna Tolentino, exigió entre lágrimas justicia para su hijo.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Rienheart perdió la vida mientras transitaba por la intersección de Lewelling Street y Hesperian Street tras tener un altercado con otro conductor.

El hombre iba hablando con su esposa por Facetime cuando ocurrió el hecho. La mujer escuchó la discusión y los disparos.

“Este es otro ataque contra la comunidad AAIP, haremos todo lo posible para protegerlos, esta violencia es una plaga”, afirmó Shawn Kumagai, concejal.

Compañeros de trabajo que asistieron a la vigilia se mostraron sorprendidos por la inesperada muerte de Rienheart.

"Era mi amigo de trabajo, escuché la noticia estaba en el trabajo y fui a hablar con sus padres para ver si era cierto, su esposa me llamo y me enteré es difícil para creer y entender apenas hablé la semana pasada con él", afirmó Eswin Guevara, compañero de trabajo.

Kevin Benítez, compañero de trabajo, recordó a Rienheart como una persona que siempre estaba alegre.

"Todos están callados en la fábrica, era la vida allí, llegaba saludaba a todos gritaba sonreía y ese domingo le mandé un mensaje me pareció raro que no me respondió, el lunes le escribí otra vez éramos cercanos luego vi la noticia y no lo pude creer", dijo Benítez.

Hasta el momento la policía no ha realizado arrestos relacionados con el caso.