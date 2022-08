Autoridades: amenaza a su novia, le dispara a oficiales y muere baleado en Oakley

Un hombre murió luego de dispararle varias veces a oficiales de policía tras supuestamente amenazar a su novia en Oakley, según las autoridades.

El hecho ocurrió el jueves alrededor de las 10:40 p.m., cuando agentes recibieron una llamada en la que denunciaban una disputa doméstica en la cuadra 1800 de Teresa Lane.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La policía dijo que la persona que llamó dijo que su novio tenía un arma, estaba dentro de un auto y no la dejaba salir. El novio supuestamente dijo que iba a matarla a ella y a él mismo.

Una vez que llegaron a una residencia, la mujer huyó a pie y llamó a la policía.

Los oficiales que llegaron e intentaron contactar al hombre, pero no respondió, dijo la policía. Usando un dron, los oficiales pudieron ver al hombre dentro de la residencia armado con una pistola y continuaron tratando de comunicarse con el hombre, pero él no respondió.

Durante los esfuerzos de comunicación, el hombre disparó varios tiros dentro de la casa, dijo la policía.

Aproximadamente a la 1:18 a. m., el sospechoso disparó varios tiros a los oficiales, según la policía. Un oficial devolvió el fuego e hirió al hombre al menos una vez.

EL sospechoso obtuvo primeros auxilios, sin embargo, fue declarado muerto en el lugar.

El jefe de policía de Oakley, Paul Beard, emitió la siguiente declaración:

"Nuestros oficiales están capacitados para reducir las situaciones en cada oportunidad cuando esa sea una opción viable. Nuestros oficiales intentaron reducir esta trágica situación anoche, pero el sospechoso no permitió nuestros intentos de tomar". Cuando a los oficiales se les presentan situaciones tan graves y peligrosas, y cuando no hay otras opciones que funcionen o estén disponibles, a veces deben recurrir a otro entrenamiento crítico que reciben regularmente. Este es el entrenamiento al que recurrieron anoche para asegurar que no hubo pérdida de vidas de víctimas inocentes o de los propios oficiales".

Una investigación sobre el incidente está en curso.

Los nombres de las personas involucradas y más información se darán a conocer en una fecha posterior, dijo la policía.