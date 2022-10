Entre lágrimas y brazos recuerdan a hermanos hispanos muertos en tiroteo en Oakland

Cientos de personas acudieron el lunes en la noche a una vigilia que se realizó en la escuela secundaria Longfellow en Berkeley para recordar a Ángel y Jazy García, los dos hermanos hispanos que murieron tras un tiroteo en una fiesta en Oakland.

Entre abrazos y lágrimas amigos de los adolescentes los recordaron como buenas personas.

Un padre de familia explicó cómo la vida de su hijo, quien era amigo de los hermanos desde preescolar, cambió cuando recibió la noticia sobre la muerte de Ángel y Jazy.

“Ni lo puedo creer, es un niño que desde el momento en que recibió el mensaje, entre las 12:00 a.m., y la 1:00 a.m., él ya no fue el mismo y hasta el momento no sigue siendo el mismo”, explicó el padre.

Ángel y Jazy se encontraban en una fiesta de cumpleaños el sábado en una vivienda alquilada por AIRBNB cuando varios sospechosos ingresaron y comenzaron a disparar.

“Son tres sospechosos que llegaron en un vehículo y sabían a quienes les iban a disparar tras un conflicto previo que empezó en la escuela”, informó Leronne Armstrong, jefe de la policía.

Melanie García, prima de los hermanos, dijo que los adolescentes lograron hablar con su mamá antes del tiroteo.

"Jazy le había mandado un mensaje a mi tía pidiéndole que lo recogiera, pero casi inmediatamente después la llamaron diciéndole que había balazos", indicó Melanie.

La joven expresó su gratitud a las personas por el cariño que han recibido en estos momentos tan difíciles.

"A la gente que conoció a nuestros primos gracias, gracias por conocerlos, por ser sus maestros, compartir la vida con ellos", dijo entre lágrimas Melanie.

Por su parte, AIRBNB dijo en un comunicado que la fiesta no fue autorizada por ellos, incluso la empresa prohíbe fiestas en las casas que rentan y han tomado cartas en el asunto, removiendo al adulto que rentó la propiedad de su plataforma.