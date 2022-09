Lo siguieron, lo atacaron y lo robaron en su casa en Foster City

La policía busca a dos sospechosos que siguieron, atacaron y robaron a un hombre, de 85 años, en su vivienda en Foster City.

Con rasguños en las manos y en los brazos, la víctima que prefirió mantenerse en el anonimato dijo que la primera vez que vio a los sospechosos, un hombre y una mujer, fue luego de salir de un centro comercial el martes a las 5:00 p.m., cuando intentaron venderle joyas.

Los sospechosos presuntamente lo siguieron y cuando llegó a su vivienda lo atacaron.

“El hombre me agarró por atrás y su cómplice, una mujer, me estaba arrebatando mi Rolex. Ella me agarró de frente, pude haberla golpeado, pero no sabía si el hombre estaba armado, no quise arriesgar mi vida”, indicó.

La pareja se llevó un reloj marca Rolex valorado en $30,000.

Autoridades dijeron que están revisando las cámaras de vigilancia para intentar identificar el automóvil en el que huyeron lo ladrones.

Horas antes de este crimen, la policía atendió otro robo en el centro comercial Stanford donde varios hombres armados interceptaron a una pareja y les robaron su cartera y joyas.

Una de las víctimas sufrió heridas menores.