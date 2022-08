Apuñalan mortalmente a un hombre en la estación 24th de La Misión en San Francisco

Un hombre resultó muerto luego de ser apuñalado el domingo en la tarde en la estación del BART de 24th Street y Mission Street en San Francisco.

La policía dijo que alrededor de la 1:40 p.m., cámaras de vigilancia captaron a dos hombres adultos discutiendo cerca del ascensor. Durante el altercado uno de los individuos apuñaló al otro.

La víctima bajó las escaleras hacia la estación y luego se derrumbó en la plataforma.

“Yo bajé y estaba tirado en el suelo y me dio pena y me di media vuelta. Bajó un señor de aquí del BART y comenzó a reanimarlo, pero ya estaba muerto. Cuando levanto su ropa estaba ensangrentado. De ahí ya me salí y no sé cómo habrá quedado”, relató un testigo que prefirió mantenerse bajo el anonimato.

El sospechoso huyó del área.

Usuarios aseguraron que los niveles de inseguridad en el área han aumentado.

“Está pasando muy seguido. No debe pasar. Deben estar más vigilantes. Limpiar esto, limpiar las drogas, limpiar la 24”,dijo Nancy Gutierrez, residente de La Misión.

Si tienes información sobre el hecho comunícate con las autoridades al (415) 553-0123.