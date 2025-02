Katy Perry y la prometida de Jeff Bezos: Blue Origin anuncia tripulación de mujeres que irán al espacio

La productora de cine Kerianne Flynn también fue anunciada como parte de la tripulación que se dirige al espacio. Después de una exitosa carrera en moda y recursos humanos, Flynn ha pasado la última década trabajando en la construcción de comunidades a través del servicio de la junta y el trabajo sin fines de lucro.

Ha producido películas que invitan a la reflexión, como This Changes Everything, que explora la historia de las mujeres en Hollywood, y LILLY.

Flynn siempre se ha sentido atraída por la exploración, la aventura y el espacio, y espera que su vuelo espacial con Blue Origin sirva de inspiración para que su hijo Dex y la próxima generación de soñadores alcancen las estrellas, según el comunicado.