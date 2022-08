Artemis I: todo listo para el lanzamiento del primer cohete

Luego de que la NASA adelantara el posicionamiento de la plataforma de lanzamiento dos días antes de lo previsto en el Kennedy Space Center, la agencia aeroespacial afirmó que el primer cohete lunar del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés) está listo para despegar.

Jim Free, administrador asociado de la división de Desarrollo de Sistemas de Exploración de la NASA, informó que el SLS Artemis I FRR (revisión de preparación de vuelo, por sus siglas en inglés) se completó sin excepciones, sin acciones adicionales requeridas ante la preparación del cohete, aunque el proceso de alistamiento continuará hasta uno o dos días antes del lanzamiento, momento en el que se vislumbra despegue la plataforma.

El lunes, 22 de agosto, los líderes del programa SLS y Orión completaron una FRR limpia para Artemis I, confirmando que todo el hardware, software, sistemas y equipos relacionados estarían listos para el lanzamiento.

El cohete SLS y la nave Orión no tendrán ninguna persona a bordo, al ser "tripulados" solo por tres maniquíes. Sin embargo, la importancia de Artemis I es que es la misión de prueba para los siguientes viajes con astronautas.

"Esta primera misión Artemis demostrará el rendimiento tanto de Orión como del cohete SLS y pondrá a prueba nuestras capacidades para orbitar la Luna y regresar a la Tierra. El vuelo allanará el camino para futuras misiones a la región lunar", explica la NASA en la página web de este programa espacial, según la Agencia EFE.

¿CUÁNDO SE LLEVARÁ A CABO EL LANZAMIENTO DE ARTEMIS 1?

El SLS sigue en camino de intentar su primer lanzamiento y enviar una nave espacial Orión a la Luna no antes de las 8:33 a. m. ET (12:33 UTC) del lunes, 29 de agosto. Si no, la NASA tiene oportunidades de respaldo el 2 y el 5 de septiembre.

El trabajo del cohete SLS se completará unas tres horas después del despegue, dejando a Orión para entrar en órbita alrededor de la Luna y, finalmente, regresar a la Tierra.

Si todo va según lo planeado, Artemis I durará aproximadamente 42 días desde el despegue hasta el amerizaje de la cápsula de Orión.