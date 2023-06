“Corremos peligro”, comerciantes de la calle Willow en San José denuncian inseguridad

Residentes y comerciantes de la emblemática calle Willow en el barrio latino aseguran que la población de indigentes ha aumentado y también los robos.

Los problemas de esta comunidad no son nuevos Telemundo 48 fue testigo de la suciedad y hasta heces en las calles. Este jueves ya no hay tanta suciedad pero la comunidad sigue frustrada por la inseguridad que viven.

Una residente de la zona con la que hablamos en Septiembre del 2022, este miércoles aseguró a Telemundo 48 que ya no limpia heces del frente de su casa, pero dijo que los indigentes se mantienen en la zona por los servicios que les ofrecen en un centro ubicado al lado de su vivienda.

“Los crímenes están a la orden del día, robos, personas drogándose en la calle, vendiendo drogas y la presencia policial no se hace notar”, es la queja de un comerciante de la zona.

El sector más afectado ahora se encuentra entre las calles Vine y Pepperoni. Debajo de un puente existe una pequeña ciudadela de indigentes, justo a lado de negocios.

La dueña de una peluquería nos dijo que ha tenido que adecuar su negocio para sentirse protegida, instalo una doble puerta y un sistema de seguridad. Nos contó que en ocasiones hay personas que entran sin permiso, se bañan, tiran el agua, hacen sus necesidades y dejan muy sucio, “ a veces estamos solas y corremos peligro", aseguró Miriam Raigoza, dueña de peluquería.

Los residentes de unos apartamentos al lado del puente se sientes inseguros, una mujer quien no quiso mostrar su rostro aseguró que a su cuñado le han abierto dos veces su camioneta, y no solo eso, asegura que ha llamado a la policía cerca de seis veces este año. “La policía a veces te dice mientras no haya sangre no vienen”, contó a Telemundo 48.

La policía de San José pide reportar campamentos de indigentes al número (408) 975-1440.

Un representante del concejal del distrito 3, Omar Torres, al que pertenece esta área declinó hacer algún comentario al respecto.