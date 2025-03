Insólito: captan a aparente desamparado saliendo de una alcantarilla en California

STOCKON, California - Un video captó a un hombre, al parecer indigente, saliendo de una alcantarilla a plena luz del día en Stockton.

Cristal Ruiz circulaba por el área, vio lo que pasaba, grabó el momento, lo publicó en redes sociales y el video tuvo miles de reacciones.

"Estaba en la luz esperando... y de repente miré algo moviéndose al lado de mí, tenía un poco de miedo de voltearme para mirar qué era, pero cuando volteo, miré que era una persona, rápido agarré mi teléfono, empecé a grabarlo, tenía su mochila y todo, eran las 10:33 a.m. Se miró como que estaba saliendo para otro día", indicó Ruiz.

Hasta el martes en la mañana, el video tenía alrededor de 850,000 reacciones. La comunidad expresaba preocupación por la situación que se vive con la indigencia en Stockton.

"Nunca pensé que iba a tener esa reacción, me sorprendí, porque dicen que no nada más es problema de Stockton, que está en Modesto, está en Sacramento, Las Vegas, pienso que por eso está teniendo reacciones, porque es un problema que estamos teniendo, como una pandemia de los 'homeless' (desamparados)", aseguró Ruiz.

El albergue Gospel Center recibe a más de 350 indigentes diariamente, y el director general del lugar, David Midura, asegura que no es sorprendente que las personas sin hogar se refugien en cualquier espacio.

"Hay personas que viven en todo tipo de lugares que no serían buenos ni saludables y que necesitan ayuda y, a veces, es un problema de salud mental, pero debemos tener la cultura de ayudarlas y no ignorarlas. A veces la gente no sabe que hemos estado aquí durante 85 años, y necesitamos que la gente lo sepa y pueda decirle a otras personas que hay un lugar seguro al que pueden ir a comer, donde pueden dormir, asearse, podemos ayudarlos por si necesitan atención médica, podemos ayudarlos a cambiar su vida", aseguró Midura.

Telemundo intentó hablar con la ciudad de Stockton, sin embargo, la respuesta del departamento de comunicación fue que no hay evidencia de que alguien se refugiara en la alcantarilla, y que las imágenes captadas por Ruiz son de un video que se viralizó sin ningún sustento.