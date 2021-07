Variante Delta domina casos positivos de COVID-19 en California

La variante delta hipertransmisible es ahora la cepa del COVID-19 más común en California, según el Departamento de Salud Pública de California.

El departamento de salud dijo que esta variante ahora representa más del 35% de los nuevos casos de COVID-19 en el estado, un aumento significativo del 5% de los casos de California en mayo.

"Lo que me sorprende no es solo que sea el más común, sino que la tasa de aumento es realmente vertiginosa", dijo el Dr. Peter Chin-Hong, experto en enfermedades infecciosas de la UCSF. "Se espera que supere el 90% en unos pocos meses, si no en unas pocas semanas".

Chin-Hong señaló que también existe la posibilidad de que la variante Delta también cause síntomas más graves.

"El hecho de que produzca más virus y las personas produzcan virus durante un período de tiempo más largo, no solo lo hace más transmisible sino potencialmente más mortal", dijo.

Pero mientras algunas empresas están tomando todas las precauciones, a otras les preocupa que una segunda orden que exija el usos de mascarillas pueda afectarlos.

"Para ser honesto, en este punto, no sé qué hacer", dijo el propietario de Brioche de Paris, Sam Kheriji.

Kheriji dijo que se ha visto afectado demasiado durante la pandemia y dijo que a sus clientes no les agradaría volver a ponerse las máscaras.

"No hay mucho que pueda hacer", dijo Kheriji.

Mientras tanto, se alienta a las personas que aún no se han vacunado a que lo hagan.

"Es realmente un buen momento para vacunarse si no lo ha hecho porque en este momento las cosas todavía están bastante tranquilas en el Área de la Bahía, pero no sabemos cuánto tiempo durará esa tranquilidad", dijo Chin-Hong.