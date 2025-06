Del campo a la universidad: la historia de la hispana que se graduó a los 72 años en California

FRESNO, California - Lydia Arredondo, una hispana que reside en el Valle Central, demostró a sus 72 años que los sueños se pueden cumplir sin importar la edad, pues acaba de graduarse de la universidad.

En entrevista con TELEMUNDO FRESNO, Arredondo relató los retos que tuvo que superar para hacer realidad su sueño.

Su graduación fue el pasado 18 de mayo y terminó la licenciatura en Español en la Universidad de Fresno.



Según relata, la idea de entrar a la universidad comenzó cuando su vida cambió tras una relación fallida y pensó en usar su tiempo de forma positiva. Sin embargo, el camino no fue fácil porque no dominaba el inglés y todas sus clases eran impartidas en ese idioma.

Pero a pesar de ese y otros desafíos que enfrentó, como la discriminación, jamás perdió de vista su meta.

"Me dijeron: 'Aquí necesitas un inglés fluido y obvio no lo hablas'. Lloré, me salí, pero seguí en la clase y le dije a una compañera que iba a seguir y a aprender. 'Yo sé que voy a tomar (una clase y) voy a sacar una F, pero la voy a volver a tomar y en la segunda vez yo voy a sacar una A porque ya voy a saber de qué se trata la clase'", contó.

Del campo a la universidad

Antes de cumplir su sueño, Arredondo trabajó en los campos del Valle Central, pero siempre tuvo el deseo de estudiar, aunque las circunstancias no fueron favorables por mucho tiempo. Pero con determinación y esfuerzo lo consiguió.

Ahora, Arredondo cree que el mejor legado que podría dejarle a sus nietos es el amor al estudio.

"Quiero dejar un legado en ellos. Que se enfoquen en la escuela y que no hay imposible para que estudien. No hay límites y lo están viendo con la abuela de 72 años que se graduó. Entonces a mí que no me salgan con que no puedo, que es difícil. No señor, si yo pude, cualquiera puede, porque yo pude sin saber el idioma", dijo.

La señora Lydia tiene cuatro hijos y nueve nietos. Su próxima meta es escribir un libro en el que cuente todas sus anécdotas personales y lo que vivió en los pasillos de la Universidad de Fresno.

"Yo les digo a los muchachos: 'El mundo es tuyo, ponlo en tus manos, moldéalo a tu antojo, que no paren de educarse, no hay límites en esta vida. Las barreras nos las ponemos nosotros'", afirmó.