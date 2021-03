UCLA: Mortalidad por COVID-19 entre latinos más alta que entre blancos no hispanos

Las familias más numerosas, más trabajadores por hogar y la sobrerrepresentación en trabajos esenciales han explicado que los latinos contraigan COVID-19 a una tasa significativamente más alta que los blancos no hispanos, según un estudio de UCLA.

Los hallazgos del estudio de seis meses se incluyen en un informe titulado, El Aumento de Verano a Invierno, 2020-2021: Los Efectos del COVID-19 en la Población Latina de California, publicado este mes por el Center for the Study of Latin Health and Culture ( CESLAC) en UCLA.

El informe fue escrito en coautoría por el Dr. Paul Hsu, profesor asistente de epidemiología de la UCLA Fielding School of Public Health, y el Dr. David E. Hayes-Bautista, profesor de política y gestión de la salud de la UCLA Fielding School of Public Health y distinguido profesor de medicina. en la Facultad de Medicina David Geffen de UCLA.

En todos los grupos de edad, la tasa de mortalidad de los latinos es mucho más alta que la tasa de mortalidad de los blancos no hispanos (NHW), y oscila entre el doble y ocho veces más.

El informe destacó cinco grupos demográficos:

80 años o más : la tasa de mortalidad de latinos fue más del doble que la tasa de NHW, aumentando de 446.39 por 100,000 a 1,826.54.

: la tasa de mortalidad de latinos fue más del doble que la tasa de NHW, aumentando de 446.39 por 100,000 a 1,826.54. De 65 a 79 años : la tasa de mortalidad de latinos fue más de cuatro veces superior a la tasa de NHW, aumentando de 141,57 por 100,000 a 681,31.

: la tasa de mortalidad de latinos fue más de cuatro veces superior a la tasa de NHW, aumentando de 141,57 por 100,000 a 681,31. De 50 a 64 años: la tasa de mortalidad de latinos fue casi seis veces mayor que la tasa de NHW, aumentando de 42,57 por 100,000 a 207,32.

la tasa de mortalidad de latinos fue casi seis veces mayor que la tasa de NHW, aumentando de 42,57 por 100,000 a 207,32. De 35 a 49 años: la tasa de mortalidad de latinos es de siete a ocho veces la tasa de NHW, aumentando de 11,3 muertes por cada 100,000 a 45,33.

la tasa de mortalidad de latinos es de siete a ocho veces la tasa de NHW, aumentando de 11,3 muertes por cada 100,000 a 45,33. De 18 a 34 años: la tasa de mortalidad de latinos es más de cinco veces superior a la tasa de NHW, aumentando de 1,52 por 100,000 a 8,40.

“Las muertes relacionadas con COVID-19 pueden considerarse un 'indicador rezagado' para rastrear un brote'', dijo Hsu.”Rastrean las infecciones por varias semanas y confirman lo que ya ha ocurrido. Desafortunadamente, son la estadística resumida de esta pandemia mortal ''.

Los autores del informe atribuyeron las mayores tasas de mortalidad a algunos factores importantes:

Sobrerrepresentación en muchas categorías esenciales de trabajadores, incluido el trabajo agrícola y la construcción.

Sobrerrepresentación en trabajos que requieren interacción humana, como trabajo agrícola, empleado de una tienda de comestibles e incapacidad para trabajar en línea o refugiarse en casa.

Más asalariados por hogar. Los hogares latinos tienen un promedio de 1,6 asalariados por hogar, en comparación con 1,2 para los hogares NHW.

Mas niños. En promedio, hay 1 niño por hogar latino, pero solo 0.5 niños en hogares NHW.

También hay más adultos mayores que viven en hogares. Los hogares latinos contienen casi una persona más por unidad que los hogares NHW.

Debido al mayor riesgo de la comunidad latina, los autores del estudio advirtieron sobre los peligros que podría representar un aumento repentino de las vacaciones de primavera, particularmente porque los adultos jóvenes no han sido una alta prioridad para los esfuerzos de vacunación.

“Después de un año de encierro, la tentación de festejar durante las vacaciones de primavera puede ser muy difícil de resistir”, dijo Hayes-Bautista. “Advertimos que la tasa de muerte asociada a COVID-19 de adultos jóvenes latinos ha sido consistentemente más de cinco veces mayor que la tasa de blancos no hispanos.

“Este país ha pasado por múltiples oleadas de infecciones y muertes por COVID-19 '', dijo Hsu. “Lo más probable es que la falta de distanciamiento social y de cubrirse el rostro sea alta durante las vacaciones de primavera. Pero si suavizamos nuestras medidas de protección, corremos el riesgo de otra ola”.