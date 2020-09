UCLA crea centro para soluciones climáticas

UCLA anunció el miércoles que ha creado el Centro de Soluciones Climáticas Saludables de UCLA bajo la égida de su escuela de salud pública, Fielding, para combatir “el desastre de salud pública más importante que enfrentamos.”

"Los Ángeles es una ciudad que aborda nuestros desafíos más difíciles aprovechando la innovación y la creatividad en nuestro propio patio trasero, y este centro de UCLA nos ayudará a construir una ciudad y un mundo más seguros, limpios y equitativos," dijo el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, quien es presidente de C40 Cities, una organización global de casi 100 ciudades comprometidas con la acción contra el cambio climático.

UCLA C-Solutions, como se conocerá el centro, colaborará con funcionarios públicos y socios comunitarios, incluida la oficina del alcalde, para promover estrategias basadas en la investigación para fortalecer la capacidad de las comunidades para adaptarse a los efectos nocivos para la salud del cambio climático y ralentizar su impacto.

"El cambio climático es el desastre de salud pública más importante al que nos enfrentamos, con efectos que ya se están sintiendo y solo se volverán más severos si no tomamos medidas audaces e inmediatas,” dijo el Dr. Jonathan Fielding, codirector de C-Solutions y distinguido profesor residente de salud pública y medicina de UCLA. “Si no resolvemos el problema del clima, no tendremos un planeta habitable. Fin de la historia.''

Fielding fue director de salud pública y salud del condado de Los Ángeles durante 16 años y recientemente co-presidió Healthy People 2030, una esfuerzo nacional que estableció objetivos de salud para todo el país la próxima década. Dijo que el cambio climático ya no debe verse únicamente como un problema futuro, sino como una crisis actual.

En las principales ciudades de EE. UU. Y en todo el mundo, el calor es más frecuente, las olas están provocando un mayor número de enfermedades y muertes. Las condiciones más cálidas y secas provocan temporadas de incendios forestales más intensas y prolongadas. Las temperaturas oceánicas más cálidas han aumentado la intensidad de los huracanes, ciclones y tormentas tropicales, y los efectos de amplio alcance van desde inundaciones hasta una mayor incidencia de ansiedad y depresión.

Si bien el cambio climático finalmente afecta a todos, los riesgos para la salud se sienten de manera desproporcionada entre las familias de bajos ingresos, las personas de color, los trabajadores al aire libre y las personas con afecciones crónicas de salud, dijo Fielding. El centro dará prioridad a la investigación, las recomendaciones de políticas y los esfuerzos de promoción que podrían beneficiar a esos grupos vulnerables.

"Sabemos por investigaciones que existen muchas formas de mitigar o adaptarse al cambio climático que conllevan beneficios colaterales para la salud pública; por ejemplo, promover viajes activos con una mejor infraestructura para caminar y andar en bicicleta reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y también aumenta la actividad física beneficiosa en la población,” dijo el codirector de C-Solutions, Michael Jerrett, profesor de ciencias de la salud ambiental en la Escuela Fielding.

"Los estudios han encontrado que la contaminación del aire está asociada con 8 millones de

muertes al año en todo el mundo por enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, cáncer de pulmón y otros problemas de salud. Las estimaciones indican que pasar a un sistema de energía más sostenible para reducir el cambio climático salvaría alrededor de 1 millón de vidas al año.”

El trabajo de C-Solutions ya está en marcha. El centro, que incluye a expertos de la facultad de UCLA, así como a estudiantes que se capacitan para servir como la próxima generación de líderes en salud climática, prioriza la investigación, la innovación y la aplicación práctica de soluciones. Por ejemplo, la investigación que está llevando a cabo Jerrett aborda los beneficios para la salud de las medidas para prevenir incendios forestales y reducir la exposición relacionada a la contaminación del aire.

Y para garantizar que las soluciones tengan un impacto positivo duradero, el centro está trabajando con organizaciones comunitarias.



Un esfuerzo en curso con el Instituto de Prevención tiene como objetivo comprender los beneficios de la esperanza de vida del aumento de los espacios verdes y los parques, que también ayudan a las personas a adaptarse al clima cálido al enfriar las ciudades.

La Escuela de Salud Pública Fielding de UCLA, fundada en 1961, tiene 690 estudiantes de 25 países comprometidos en “construir un futuro saludable en el área metropolitana de Los Ángeles, California, la nación y el mundo,” según un comunicado de UCLA.