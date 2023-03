Corte de California falla a favor de Uber y Lyft en caso de transporte compartido

Sacramento.— Las empresas de transporte y entrega basadas en aplicaciones como Uber y Lyft pueden seguir tratando a sus conductores de California como contratistas independientes, dictaminó el lunes un tribunal de apelaciones estatal, lo que permite a los gigantes tecnológicos eludir otras leyes estatales que exigen protección y beneficios para los trabajadores.

El fallo en su mayoría confirma una ley aprobada por los votantes, llamada Propuesta 22, que dice que los conductores de compañías como Uber y Lyft son contratistas independientes y no tienen derecho a beneficios como licencia paga por enfermedad y seguro de desempleo. Un fallo de un tribunal inferior en 2021 había dicho que la Propuesta 22 era ilegal, pero el fallo del lunes revocó esa decisión.

“El fallo de hoy es una victoria para los trabajadores basados en aplicaciones y los millones de californianos que votaron por la Propuesta 22”, dijo Tony West, director legal de Uber. “Nos complace que la corte haya respetado la voluntad del pueblo”.

El fallo es una derrota para los sindicatos y sus aliados en la Legislatura estatal, quienes aprobaron una ley en 2019 que exige que empresas como Uber y Lyft traten a sus conductores como empleados.

“Hoy, la Corte de Apelaciones optó por apoyar a las corporaciones poderosas sobre los trabajadores, permitiendo que las empresas compren su salida de las leyes laborales de nuestro estado y socaven nuestra constitución estatal”, dijo Lorena González Fletcher, líder de la Federación Laboral de California y ex asambleísta estatal. quien redactó la ley de 2019. “Nuestro sistema está roto. Sería un eufemismo decir que estamos decepcionados por esta decisión”.

El fallo no fue una derrota total para los sindicatos, ya que el tribunal dictaminó que las empresas no podían impedir que sus conductores se unieran a un sindicato y negociaran colectivamente mejores condiciones de trabajo, dijo Mike Robinson, uno de los conductores que presentó la demanda que impugnaba la Propuesta. 22

“Nuestro derecho a unirnos y negociar colectivamente crea un camino claro para que los conductores y los trabajadores de entrega rindan cuentas a las corporaciones gigantes”, dijo. “Pero no se equivoquen, todavía creemos que la Propuesta 22, en su totalidad, es un ataque inconstitucional a nuestros derechos básicos”.

La Legislatura de California aprobó una ley en 2019 que cambió las reglas de quién es un empleado y quién es un contratista independiente. Es una distinción importante para las empresas porque los empleados están cubiertos por una amplia gama de leyes laborales que les garantizan ciertos beneficios, mientras que los contratistas independientes no lo están.

Si bien la ley se aplicó a muchas industrias, tuvo el mayor impacto en las empresas de transporte y entrega basadas en aplicaciones. Su negocio se basa en contratar a personas para que usen sus propios automóviles para llevar a las personas y hacer entregas. Según la ley de 2019, las empresas tendrían que tratar a esos conductores como empleados y proporcionar ciertos beneficios que aumentarían considerablemente los gastos de las empresas.

En noviembre de 2020, los votantes acordaron eximir de la ley de 2019 a las empresas de transporte y entrega basadas en aplicaciones mediante la aprobación de una propuesta electoral.

La propuesta incluía “beneficios alternativos” para los conductores, incluido un salario mínimo garantizado y subsidios para seguro médico si promedian 25 horas de trabajo a la semana. Compañías como Uber, Lyft y DoorDash gastaron $200 millones en una campaña para asegurarse de que pasara.

Tres conductores y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios presentaron una demanda, argumentando que la propuesta de la boleta electoral era ilegal en parte porque limitaba la autoridad de la Legislatura estatal para cambiar la ley o aprobar leyes sobre los programas de compensación para trabajadores. En 2021, un juez estatal estuvo de acuerdo con ellos y dictaminó que empresas como Uber y Lyft no estaban exentas.

El lunes, un tribunal estatal de apelaciones revocó esa decisión, lo que permitió a las empresas continuar tratando a sus conductores como contratistas independientes.

El fallo podría no ser la decisión final. El Sindicato Internacional de Empleados de Servicios aún podría apelar la decisión ante la Corte Suprema de California, que podría decidir escuchar el caso.

“Consideraremos todas esas opciones mientras decidimos cómo asegurarnos de seguir luchando por estos trabajadores”, dijo Tia Orr, directora ejecutiva de SEIU California.