Trabajadores esenciales serán los próximos en recibir la vacuna en California

Los maestros, paramédicos y los trabajadores de supermercados y restaurantes se encontraban entre los que se recomendaron el miércoles para recibir la próxima ronda de vacunas escasas en California, al igual que los floristas y los operadores de aserraderos que caen en la misma categoría amplia de los considerados trabajadores esenciales.

"Tenemos que determinar a quién vamos a priorizar", dijo el Dr. Oliver Brooks, copresidente de un panel de 16 miembros de expertos médicos que recomendó quién define la posible línea de vida o muerte después de la primera ronda de alrededor de 3 millones de vacunas comenzaron a enviarse esta semana a los trabajadores de la salud y a los que se encuentran en centros de atención a largo plazo.

Están repartiendo la próxima ronda de alrededor de 8 millones de dosis previstas para principios del próximo año, y se han decidido por tres amplios sectores sin ningún orden en particular:

1,4 millones de proveedores de educación y cuidado infantil, una categoría que incluye preescolares, K-12 y educación superior, incluidas las escuelas profesionales.

1.1 millones de proveedores de servicios de emergencia, incluidos no solo policías y bomberos, sino también aquellos que brindan servicios para niños y jóvenes, refugios, servicios sociales para ancianos y personas con discapacidades, el sistema de justicia penal y empresas que brindan bienes utilizados por los trabajadores de seguridad.

3,4 millones de trabajadores de la agricultura y la alimentación, desde la granja hasta la mesa, incluidos los que trabajan en establecimientos de alimentos y bebidas, así como los trabajadores agrícolas y tenderos, panaderos y carniceros. Los viveros de plantas, las floristerías y los aserraderos entran en esa categoría, al igual que los servicios comunitarios de alimentación y las farmacias.

Los casi 6 millones en estos sectores representan aproximadamente la mitad de todos los considerados trabajadores esenciales en California, y aproximadamente 12 millones constituyen casi dos tercios de la fuerza laboral total del estado.

“Dos tercios de nosotros somos esenciales. Es bueno saberlo ”, dijo Brooks, ex presidente inmediato de la Asociación Médica Nacional y director de Watts Health Care Corporation.

Al elegir qué grupos van primero, el panel dio prioridad a lo que denominó el "impacto social" del trabajo; equidad: asegurarse de que los trabajadores de bajos ingresos y los que trabajan en comunidades vulnerables estén incluidos; el impacto de los empleos en la economía; y el riesgo de exposición de cada ocupación al coronavirus, incluido el riesgo de muerte de los trabajadores y el riesgo de propagar el virus en la comunidad.

Sin embargo, no habrá suficientes vacunas para proteger incluso a ese grupo más reducido de educadores, socorristas y proveedores de alimentos hasta la próxima primavera. Los funcionarios esperan 2 millones de dosis para fines de año, 4 millones para fines de enero y más de 20 millones para fines de abril.

Tomando eso en cuenta, los expertos están tratando de decidir quién va primero dentro de esas categorías.

Se establece un nuevo récord de las cifras de contagios y muertes en el estado.

“Lucharemos con el intento de determinar criterios que puedan usarse de manera práctica y eficiente para clasificar entre los destinatarios dignos de una vacuna escasa, ya sea usando la edad o la condición médica u otros factores para ... dejar que la prioridad de mayor riesgo sea primero, ”Dijo el Dr. Robert Schechter, copresidente del panel de expertos y jefe de la División de Inmunizaciones del Departamento de Salud Pública de California.

El panel y un comité más amplio de 60 representantes de organizaciones comunitarias fueron presionados por docenas de profesiones que quieren que sus miembros se incluyan en la próxima ronda de vacunas, incluidos los conductores de transporte y los reporteros de noticias.

De los 142 comentarios públicos escritos a los comités, 131 eran de grupos que esperaban estar al frente de la fila para recibir las primeras vacunas después de los trabajadores de la salud.

Entre ellos se encontraban el presidente del Tribunal Supremo del estado que buscaba protección para los trabajadores judiciales, los defensores públicos que querían vacunas para ellos y sus clientes encarcelados, múltiples grupos que representan a los ancianos, trabajadores del cementerio, trabajadores del transporte público, trabajadores de la salud que no son de emergencia como dentistas y podólogos, empleados de la NASA, trabajadores de los muelles, empleados de Amazon, trabajadores de residuos sólidos, servicios de limpieza, minoristas, farmacéuticos y trabajadores de redes eléctricas.

La agencia alerta que los delincuentes se adaptarán para capitalizar la abrumadora demanda pública de acceso a vacunas y tratamientos a medida que se desarrollen y aprueben.

Por el contrario, tres personas, cada una de más de 78 años, escribieron lo que el comité describió como cartas apasionadas instando a que los trabajadores esenciales reciban las vacunas antes que ellos.

La discusión se produce cuando el virus se propaga por todo California, lo que pone a prueba el sistema de atención médica del estado. Los funcionarios estatales de salud informaron el miércoles 53,711 nuevos casos de coronavirus y 293 muertes adicionales, estableciendo nuevos récords. La reunión pública tuvo lugar mientras otros estados mantienen discusiones cerradas sobre la asignación de vacunas y reciben críticas.

El aumento masivo llevó a los miembros del comité a advertir en contra de permitir incluso la percepción de que algunos californianos pueden empujar injustamente al frente de la fila, un proceso complicado por la dificultad de probar quién pertenece a qué grupo.

“Hay una solidaridad social aquí en la que todos decimos, 'Sí, los trabajadores de la salud van primero'”, dijo Anthony Wright, director ejecutivo del grupo de defensa del consumidor Health Access. "Pero una vez que la gente piensa que otras personas están adelantándose en la línea, eso disuelve el pacto social en el que estamos todos, y eso me asusta mucho".

Muchos trabajadores elegibles recibirán sus vacunas en sus lugares de trabajo o mediante citas con proveedores en los que se pueda verificar su empleo.

Pero “puede haber muchas configuraciones que necesite depender del sistema de honor en lugar de una validación más sofisticada”, reconoció Schechter.

Mitch Steiger, defensor legislativo de la Federación Laboral de California, instó a una estricta uniformidad en todo California en lugar de permitir que los condados tomen sus propias decisiones potencialmente conflictivas que podrían generar disparidades dentro de las pautas generales de distribución estatales y federales.

“También necesitamos averiguar qué hacemos cuando aparecen personas enojadas que no pueden recibir la vacuna y tienes un técnico de farmacia que ... tiene que lidiar con alguien que les grita, realmente enojado porque esta atención que salva vidas no es no se les va a ofrecer”, dijo.