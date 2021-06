Nuevo impuesto a las armas no logra aprobación de Asamblea en California

Lo que debes saber El proyecto de ley habría sancionado un impuesto del 10% sobre el precio de venta de armas de fuego y un impuesto del 11% sobre el precio de venta de rifles, precursores y municiones.

SACRAMENTO, California. - La Asamblea de California no aprobó el jueves un proyecto de ley que habría aumentado los impuestos a las armas de fuego y municiones.

El proyecto de ley del asambleísta demócrata por San Rafael, Marc Levine, habría sancionado un impuesto del 10% sobre el precio de venta de armas de fuego y un impuesto del 11% sobre el precio de venta de rifles, precursores y municiones.

El impuesto se habría aplicado a los minoristas, no a los consumidores. Pero un análisis legislativo del proyecto de ley dijo que los minoristas podrían haber pasado ese costo a los compradores. El Comité de Asignaciones de la Asamblea estimó que habría generado $118 millones por año, y el dinero se destinaría a programas e investigación de prevención de la violencia armada.

La mayoría de los 80 miembros de la Asamblea votaron a favor del proyecto de ley. Pero debido a que el proyecto de ley crearía un nuevo impuesto, requería un voto de dos tercios. El proyecto de ley se quedó cinco votos por debajo de los 54 necesarios para su aprobación. Los demócratas controlan 59 votos. Pero varios demócratas provienen de distritos más moderados, lo que hace que un aumento de impuestos a las armas sea una votación difícil para ellos.

A pesar del fracaso del proyecto de ley el jueves, Levine dijo que cree que es posible revivir la legislación a finales de este año.

“California se encuentra en medio de una epidemia de violencia armada que solo terminará cuando nuestros líderes tengan el coraje de hacer lo correcto y necesario para ponerle fin”, dijo Levine.

Cada vez son más los delincuentes arrestados en San José en posesión de las llamadas armas fantasmas. Estas son armas que literalmente se construyen en casa y que no pueden ser rastreadas. Pero no solo eso, sino que tal parece que no hay una ley que las regule.

La votación se produce una semana después de que nueve personas murieran en un tiroteo masivo en el patio ferroviario de la Autoridad de Transporte del Valle de Santa Clara en San José, California. El asambleísta demócrata por San Jose, Alex Lee, leyó los nombres de cada víctima en el piso de la Asamblea mientras instaba a sus colegas a apoyar el proyecto de ley.

“Seguimos viendo los titulares de las noticias de última hora de otro tiroteo masivo en nuestra nación casi semanalmente. Y, francamente, estoy harto de eso ”, dijo.

En una carta a los legisladores, el grupo pro-armas Gun Owners of California escribió que el proyecto de ley no era justo porque buscaba "penalizar a los legales por las fechorías de los ilegales".

Levine, el autor del proyecto de ley, dijo que su objetivo era en parte una respuesta al aumento en la venta de armas y la violencia con armas desde el comienzo de la pandemia de coronavirus.

California ya impone una tarifa de $37.19 en la venta de armas, que incluye una tarifa por verificación de antecedentes.