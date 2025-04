California: jurado ordena a rapero pagar $4 millones a mujer a la que habría agredido sexualmente

SANTA MÓNICA, California - Un jurado declaró el jueves responsable al rapero Soulja Boy de agredir sexualmente y abusar física y emocionalmente de una exasistente, otorgándole a la mujer más de $4 millones en daños y perjuicios.

La decisión del jurado del condado de Los Ángeles se produjo tras un juicio de tres semanas en Santa Mónica, California.

Soulja Boy, de 34 años, cuyo nombre legal es DeAndre Cortez Way, fue declarado responsable de agresión, agresión sexual y angustia emocional intencional. El jurado no lo declaró responsable de privación ilegal de la libertad ni de otras acusaciones. Decidieron que la mujer debería recibir aproximadamente $4 millones en daños compensatorios y otros $250,000 en daños punitivos.

"El veredicto de hoy es solo el comienzo de la justicia para las víctimas de Soulja Boy y otras víctimas de la industria musical", declaró el abogado de la demandante, Neama Rahmani, en un comunicado.

El abogado principal de la defensa, Rickey Ivie, declaró: "Sostenemos que las pruebas no respaldan el veredicto. Es lamentable que se permitiera que las difamaciones y las percepciones erróneas de una cultura influyeran en el juicio. El Sr. Way tiene la plena intención de ejercer sus recursos posjuicio y de luchar por un resultado justo en este caso".

La mujer no fue identificada por su nombre en la demanda que presentó en 2021, y The Associated Press no suele identificar a las personas que afirman haber sido abusadas sexualmente.

La demandante afirmó que empezó a trabajar para Soulja Boy en 2018 y que él accedió a pagarle $500 semanales por limpiar su casa, cocinarle y realizar otras tareas personales. Sin embargo, asegura que nunca le pagaron.

Ambos iniciaron una relación sentimental y, poco después, él comenzó a abusar de ella, violándola, pateándola, golpeándola y amenazándola con violencia y muerte, según alega la demanda.

Ella creía estar enamorada de él, y el rapero la manipuló para que se quedara hasta 2020 a pesar de los repetidos actos de violencia, según la demanda.

Fue golpeada y violada de nuevo cuando regresó a recoger sus pertenencias meses después de dejarlo, según la demanda.

El artista de hip-hop de Chicago es conocido por su sencillo de 2007 "Crank That (Soulja Boy)", que alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 y le valió una nominación al Grammy a la mejor canción de rap.