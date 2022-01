Sistema CSU se prepara para eliminar los exámenes SAT y ACT

La Universidad Estatal de California (CSU), el sistema universitario de cuatro años más grande del país, está a punto de eliminar las pruebas estandarizadas SAT y ACT de su proceso de admisión de pregrado, siguiendo una tendencia en la educación superior sobre preocupaciones de que los exámenes son injustos para los estudiantes de minorías y de bajos ingresos.

La Junta de Fideicomisarios del sistema CSU de 23 campus votará en marzo sobre las recomendaciones para poner fin a los requisitos de prueba, que se presentaron en una reunión el miércoles y recibieron un entusiasmo generalizado.

“Este tema de las pruebas SAT y ACT ha abrumado a los estudiantes y las familias durante mucho tiempo”, dijo Diego Arámbula, miembro de consejo de administración. “Se siente tan importante hacer esto”.

La Universidad Estatal de California tiene 486.000 estudiantes. Si los fideicomisarios votan para eliminar permanentemente los exámenes, CSU se uniría a la Universidad de California para tener un proceso de admisión de "prueba a ciegas". La Junta de Regentes de la UC votó el año pasado para eliminar las pruebas estandarizadas en sus nueve campus universitarios.

Los críticos han argumentado durante mucho tiempo que las pruebas estandarizadas ponen en desventaja a los estudiantes de minorías y de bajos ingresos, en parte debido a las preguntas de las pruebas que pueden contener sesgos inherentes que los niños más privilegiados están mejor equipados para responder. También dicen que los estudiantes más ricos suelen tomar cursos de preparación costosos que ayudan a mejorar sus puntajes, que muchos estudiantes no pueden pagar.

Al igual que muchos colegios y universidades, la Universidad Estatal de California suspendió temporalmente el uso de los exámenes SAT y ACT durante la pandemia de COVID-19 y esa regla permanece vigente hasta el año académico 2022-23.

El consejo asesor de admisión del sistema, compuesto por profesores, estudiantes y una variedad de administradores y líderes estudiantiles, ha estado estudiando qué hacer después de eso y aprobó una recomendación para finalizar las pruebas, que se discutió en la reunión del miércoles.

Según la recomendación, Cal State basaría la admisión en una fórmula en la que el promedio de calificaciones de la escuela secundaria sería más ponderado, pero también tendría en cuenta las actividades extracurriculares como el trabajo de liderazgo y si el solicitante es un estudiante universitario de primera generación o proviene de una escuela con un alto porcentaje de estudiantes de bajos recursos.

“A medida que continuamos evolucionando nuestros estándares de admisión, lo hacemos con un enfoque en la equidad y una mayor conciencia de los nuevos datos de los puntajes de las pruebas estandarizadas”, dijo la vicerrectora adjunta April Grommo. Citó un estudio de CSU sobre la clase de primer año entrante de 2018 que encontró que los puntajes SAT no agregaron ninguna indicación adicional sobre el GPA de la escuela secundaria del éxito de un estudiante en el sistema universitario.

René Neira estudió un bachillerato en Economía, mientras que su nieta obtuvo su licenciatura en Comunicación.

Muchas universidades de EE. UU. han adoptado una política de "prueba opcional", pero las pruebas estandarizadas no se considerarían en absoluto en las admisiones de CSU según la política propuesta, dijo Grommo.

“Una prueba opcional básicamente envía mensajes contradictorios a los estudiantes”, dijo. En última instancia, los estudiantes sienten que necesitan tomar las pruebas estandarizadas para obtener una ventaja en el proceso de admisión.

Si un estudiante presenta un puntaje SAT o ACT, podría usarse con el fin de ubicarlo en cursos de matemáticas o inglés, pero no para admisiones.

El College Board, que administra el SAT, anunció el martes que la prueba se trasladará en línea a un formato digital, en lugar de ser un examen de papel y lápiz, y que se acortará de tres horas a dos horas. El cambio de formato está programado para implementarse el próximo año en los EE. UU. y en 2024 a nivel internacional, como parte de un esfuerzo por aumentar la relevancia de los exámenes a medida que más universidades hacen que la prueba sea opcional, dijo.

Pero esos cambios no tendrán impacto en la propuesta ante los fideicomisarios de Cal State, dijo Sylvia Alva, vicerrectora ejecutiva de asuntos académicos y estudiantiles.

La síndica Yammilette Rodríguez elogió el plan como uno que ayudará a los estudiantes a evitar lo que ella pasó.

“Tenía un GPA de 4.0 pero no tenía el apoyo para guiarme y mis padres no tenían esa información para guiarme”, dijo Rodríguez, quien dijo que fue a una escuela secundaria rural que carecía de apoyo universitario. No cumplió con los plazos de SAT y no tomó el examen, luego fue a la universidad comunitaria antes de poder transferirse a la Universidad Estatal de California, Fresno.

“Como alguien que navegó sola por el sistema universitario y sé que comparto esa historia con tantos estudiantes, les agradezco que digan que vamos a aumentar los caminos para todos los estudiantes”, dijo.