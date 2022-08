Rob Bonta: Sephora deberá pagar $1.2 millones por vender la información personal de sus clientes

SACRAMENTO, California — Sephora Inc., uno de los minoristas de cosméticos más grandes del mundo, llegó a un acuerdo en una demanda que alega que la compañía vendió información de los clientes sin la debida notificación en violación de la histórica ley de privacidad del consumidor de California, dijo el Fiscal General del Estado, Rob Bonta.

Sephora no les dijo a los clientes que estaba vendiendo su información personal, no permitió que los clientes optaran por no participar en esa venta y no solucionó el problema dentro de los 30 días como lo exige la ley, incluso después de que se le notificó la violación, dijeron funcionarios estatales.

La compañía acordó pagar $1.2 millones y corregir inmediatamente el problema; esta es la primera vez que se aplica esta ley en California, según Bonta.

“Los datos son poder y en estos días todos los quieren”, dijo agregó.

“Algunos de los detalles más íntimos de tu vida están siendo recolectados”, dijo. “Cuantos más datos tiene una empresa sobre usted, más poder tienen sobre usted, más pueden dirigirse a usted para comprar sus bienes y servicios”.

Pero la ley estatal brinda a los consumidores una forma de bloquear esa recolección y venta de datos.

La ley fue aprobada por los legisladores estatales en 2018 y ampliada por los votantes en 2020. Otorga a California, hogar de Silicon Valley, lo que se considera la ley de privacidad de datos más sólida de EE. UU., misma que brinda a los consumidores el derecho a saber qué información recopilan las empresas sobre ellos en línea.

La oficina de Bonta advirtió a más de 100 empresas que estaban en incumplimiento y envió más de una docena de nuevos avisos el miércoles. La “gran mayoría” cumplió, dijo, pero no Sephora, que vende cosméticos, perfumes, productos de belleza y cuidado de la piel en 2,700 tiendas en 35 países.

“Sus acciones en comparación con otras fueron atroces”, dijo, diciendo que el acuerdo debería ser una advertencia para otras empresas que no cumplan.

La empresa no admitió ninguna responsabilidad o irregularidad según los términos del acuerdo. La empresa fue fundada en Francia y tiene su sede estadounidense en San Francisco.

En su acuerdo, Sephora acordó aclarar las divulgaciones de su sitio web y la política de privacidad para decirles a los clientes que vende sus datos y permitirles optar por no participar en esa venta. Además, presentará informes a la oficina de Bonta sobre la venta de información personal y el cumplimiento de la ley.

Sephora dijo en un comunicado que la compañía “respeta la privacidad de los consumidores y se esfuerza por ser transparente sobre cómo se usa su información personal para mejorar su experiencia Sephora”.

La compañía dijo que su seguimiento le permite "brindar a los consumidores recomendaciones de productos de Sephora más relevantes, experiencias de compra personalizadas y anuncios", pero que los clientes ahora pueden "optar por no participar en esta experiencia de compra personalizada”.

Sephora permitió que empresas de terceros instalaran un software de seguimiento que les permitió crear perfiles de consumidores detallados que les permitieron dirigirse mejor a los clientes, dijo Bonta. Pero en su sitio web prometió que “no vendemos información personal”, según la demanda.

El período de gracia de 30 días para las empresas que infrinjan la ley finalizará el próximo año, cuando se requerirá que las empresas cumplan sin previo aviso.

También el próximo año, la oficina de Bonta comenzará a compartir la responsabilidad de hacer cumplir la ley con una nueva Agencia de Protección de la Privacidad de California. La agencia está recibiendo comentarios públicos esta semana sobre las regulaciones de privacidad propuestas bajo la expansión de 2020.

Bonta y otros funcionarios de California también quieren asegurarse de que la estricta ley del estado no se vea socavada mientras el gobierno federal considera lo que probablemente sean estándares nacionales menos estrictos.

El director ejecutivo de la nueva agencia de privacidad del estado envió una carta este mes a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y al líder de la minoría, Kevin McCarthy, ambos de California, advirtiendo que una versión que se está considerando en la Cámara reemplazaría las protecciones de California con protecciones más débiles. El gobernador Gavin Newsom y el presidente de la Asamblea estatal se encuentran entre otros que se han opuesto.

Bonta dijo que la ley de California no se vería afectada siempre que el Congreso haga de sus estándares “un piso, no un techo”. Que no anulen las increíbles protecciones de privacidad, las protecciones de privacidad líderes en el país que tenemos aquí en California”.

La Comisión Federal de Comercio dijo este mes que también considerará nuevas reglas.