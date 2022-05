Residentes podrían experimentar cortes obligatorios del servicio de agua en California

El gobernador de California, Gavin Newsom, amenazó el lunes con imponer restricciones obligatorias de agua si los residentes no usan menos por su cuenta a medida que se prolonga la sequía y se acercan los meses más calurosos del verano.

Newsom planteó esa posibilidad en una reunión con representantes de las principales agencias de agua, incluidas las que abastecen a Los Ángeles, San Diego y el Área de la Bahía de San Francisco, dijo su oficina en un comunicado de prensa. El gobernador demócrata ha evitado emitir recortes obligatorios y radicales en el uso del agua y, en cambio, favoreció un enfoque que otorga a las agencias locales de agua el poder de establecer reglas para el uso del agua en las ciudades y pueblos a los que abastecen.

De enero a marzo suele ser cuando cae la mayor parte de la lluvia y la nieve anuales de California, pero este año esos meses fueron los más secos en al menos un siglo. A pesar de los llamados a la conservación, el uso de agua del estado aumentó drásticamente en marzo (un 19 % en comparación con el mismo mes de 2020) y ahora Newsom está considerando cambiar su enfoque.

“Todas las agencias de agua en todo el estado deben tomar medidas más agresivas para comunicar sobre la emergencia de la sequía e implementar medidas de conservación”, dijo Newsom en un comunicado.

California está en su tercer año de sequía y virtualmente todas las áreas del estado están clasificadas como en sequía severa o extrema.

El verano pasado, Newsom pidió a los californianos que redujeran voluntariamente su uso de agua en un 15 % haciendo cosas como tomar duchas de cinco minutos y evitar bañarse, usar solo la lavadora y el lavavajillas con cargas completas y limitar el uso de agua para limpiar las áreas al aire libre. Pero los residentes no han alcanzado la meta.

No estaba claro qué tan pronto Newsom podría imponer restricciones obligatorias si la conservación no mejora. Planea reunirse nuevamente con las agencias de agua en dos meses, dijo su oficina. La portavoz Erin Mellon dijo que la administración reevaluaría el progreso de la conservación en solo “unas pocas semanas”. Ella no ofreció una métrica que la administración usaría para medir.

Newsom ya se ha movido para forzar una mayor conservación de los distritos de agua locales. Dio instrucciones a la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos para que considerara la prohibición de regar el césped decorativo, como el césped en los parques de oficinas, y obligara a las agencias locales a intensificar sus esfuerzos de conservación.

Después de la última sequía, el estado comenzó a exigir que las ciudades y otros distritos de agua presenten planes de respuesta a la sequía que detallan seis niveles de conservación en función de la cantidad de agua disponible. Newsom ha pedido a la junta que exija que esos distritos pasen al "Nivel 2" de sus planes, lo que supone una escasez de agua del 20%.

Cada distrito puede establecer sus propias reglas para el "Nivel 2", y a menudo incluyen cosas como limitar aún más el uso de agua para fines al aire libre y pagar a las personas para que instalen electrodomésticos más eficientes o jardinería que necesite menos agua. Deben incluir un plan de comunicación para instar a los residentes locales a usar menos agua.

La junta votará sobre esas medidas el martes y entrarían en vigencia el 10 de junio.

La semana pasada, mientras recorría una planta de reciclaje de agua en el condado de Los Ángeles, Newsom habló sobre la necesidad de comunicar mejor la necesidad de conservar el agua a los 39 millones de habitantes del estado. Ha incluido $ 100 millones en su presupuesto para mensajes de sequía.

Durante la última sequía, de 2012 a 2016, el exgobernador Jerry Brown emitió un recorte obligatorio del 25% en el uso general de agua del estado, y la junta estatal de agua estableció los requisitos de cuánto tenía que recortar cada distrito de agua en función de su uso de agua existente. ; a los distritos en los que la gente usaba más agua se les pidió que cortaran más. Las agencias de agua podrían recibir multas de hasta $ 10,000 por día si no cumplen.

El enfoque actual de Newsom brinda a los distritos locales de agua algo más de flexibilidad, y dijo que es importante reconocer que las diferentes partes del estado tienen sus propias necesidades de agua.

La junta estatal de agua ha impuesto algunas restricciones en todo el estado, como prohibir que las personas rieguen el césped durante 48 horas después de las tormentas y que los rociadores rieguen las aceras. Las personas pueden ser multadas con $ 500 por día por violaciones.

Los asistentes a la reunión incluyeron representantes del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles, el Distrito Municipal de Servicios Públicos de East Bay, el Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California, el Distrito de Agua del Condado de Alameda, la Comisión de Servicios Públicos de San Francisco, Valley Water, el Departamento de Agua del Condado de San Diego. Autoridad, la Asociación de Agencias de Agua de California, las Agencias de Agua Urbana de California y la Asociación de Servicios Públicos Municipales de California. La reunión no estuvo abierta a la prensa ni al público.