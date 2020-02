Médicos y otros expertos dicen que al menos 50 personas más, muchas de ellas ancianos o enfermos, probablemente murieron como resultado del incendio forestal de 2018 que devastó la ciudad de Paradise, California. Pero una investigación realizada por el periódico Chico Enterprise-Record encontró que esas personas no se contaron en el número oficial de muertos.

Las autoridades han dicho que el incendio forestal más mortal en la historia de California mató a 85 personas. Pero el periódico informó el martes que había identificado al menos 50 personas más cuyas muertes estaban relacionadas con el incendio pero que no se le atribuían.

Las personas adicionales vivían en hogares, comunidades de retiro y centros de enfermería en las ciudades de Magalia, Paradise y Concow, según las direcciones de demandas por homicidio culposo presentadas como parte de un caso legal contra Pacific Gas & Electric. Se culpó al equipo de la empresa por iniciar el incendio.

Cada reclamo fue examinado por un experto médico y un abogado, y los demandantes tuvieron que reunir evidencia que mostrara que la persona no viviría si no fuera por el incendio. Algunos reclamos fueron rechazados, dijeron los abogados, porque la evidencia no necesariamente se presentaría ante los tribunales.

Los abogados dijeron que la base de datos en línea utilizada para registrar reclamos no es perfecta, por lo que el número puede no ser exacto.

Joe Earley, un abogado que representa varios reclamos contra PG&E y un sobreviviente del incendio, calificó la lista como "la punta del iceberg". Dijo que la mayoría de las personas cuyos familiares representaba tenían problemas de salud, eran ancianos y murieron poco después del incendio.

"Creo que esas personas son tan víctimas como todos los demás", dijo.

Los obituarios y las páginas de GoFundMe ofrecen una visión adicional de sus vidas. Un esposo y una esposa que estaban profundamente involucrados en las organizaciones comunitarias de Paradise fallecieron a los pocos meses de diferencia. También había una abuela para quien perder su hogar era demasiado estrés. Una persona sufrió un derrame cerebral después de dejar atrás el medicamento contra el derrame cerebral cuando huía, dijo Earley.

Otra persona en la lista es Ramona Ward, una mujer de 95 años que tenía un negocio de alquiler y vivía sola, según su hija, Virginia Kraft. Estaba en rehabilitación en Paradise después de una cirugía exitosa cuando el incendio inició y fue trasladada a una instalación de Chico donde se enfermó con un norovirus. Ella murió en enero. Su certificado de defunción cita hipertensión y un accidente cerebrovascular.