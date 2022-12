Reembolso de impuestos de clase media en California: lo que debes saber sobre las tarjetas de débito

Lo que debes saber Las tarjetas vienen con algunas tarifas de cajero automático

Según se informa, los estafadores piratean tarjetas

Algunos residentes no han recibido pagos

Cuando James Clerf recibió su reembolso de impuestos de clase media a través de una tarjeta de débito, se alarmó.

“Cuando leí los términos en el reverso del formulario sobre todos los diferentes cargos que iba a hacer el banco, pensé que no sonaba bien”, dijo.

Esto es lo que debe saber sobre las tarjetas de débito de reembolso de impuestos para la clase media.

Tarifas que pagarás

Pero es correcto. Las tarjetas pueden costarle, dependiendo de cómo las use. Y el programa, en general, le ha costado al estado una parte del cambio.

California pagó $25 millones a un proveedor de tarjetas de débito para producir y administrar las tarjetas; ese proveedor subcontrató a un banco de Nueva York para emitirlos. Y los vendedores también están recolectando dinero directamente de usted.

Por ejemplo, si retira efectivo en el cajero automático de su banco, probablemente pagará $1.25 por transacción. Su banco puede penalizarlo y cobrarle una tarifa también.

Para evitar las tarifas de los cajeros automáticos, debe usar un cajero automático dentro de la red y que generalmente se encuentran en algunas farmacias, estaciones de servicio y supermercados. Otras transacciones también le costarán.

Clerf está frustrado porque una tarjeta de débito era su única opción.

“¿Por qué tengo que pagar algo a un banco fuera del estado cuando me pueden emitir un cheque?” él dijo.

La respuesta, en resumen, es porque es más rápido. La Junta de Impuestos de Franquicia le dijo al equipo de la estación hermana NBC4, I-Team, que puede recibir pagos a los residentes seis meses más rápido usando tarjetas de débito.

Reportes de piratería

"Nuestra tarjeta se agotó en dos compras el día que activé la tarjeta", escribió un residente al I-Team en un correo electrónico.

Dijo que las compras se realizaron a 100 millas de su casa.

La Junta de Impuestos de Franquicia le dijo al I-Team que “no hay indicios de que este sea un problema generalizado” y que está “vigilando de cerca la situación”. También dijo que: “Ninguna forma de pago, incluido un cheque, es completamente a prueba de fraude”.

Algunos residentes aún esperan el pago

El estado dice que la mayoría de los residentes han recibido sus reembolsos, pero algunos dicen que todavía están esperando.

La mayoría de estas quejas provienen de personas que deberían haber recibido su reembolso mediante depósito directo en su cuenta bancaria, porque presentaron sus impuestos electrónicamente.

La Junta de Impuestos de Franquicia dijo que necesita validar la elegibilidad de algunos de esos residentes, y eso podría extender el tiempo.

Clerf se pregunta si todo esto valió la pena.

“Mi pregunta sería: ¿es realmente un buen uso del dinero de los contribuyentes?” dijo.

Si tiene un problema con tu reembolso:

Verifique su elegibilidad y cuándo recibirá su reembolso de impuestos de clase media .

y cuándo recibirá su . El chat está disponible para su tarjeta de débito en mctrpayment.com , de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Llame al servicio de atención al cliente sobre su tarjeta de débito al 800-542-9332, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

Active su tarjeta llamando al 800-240-0223, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semanaLa mayoría de las preguntas sobre tarjetas de débito se responden aquí.

