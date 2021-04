Reasignan a oficial de Vacaville que fue grabado dándole puños a perro K-9

Un oficial de de la Policía de Vacaville que fue visto en un video presuntamente golpeando a su perro fue expulsado del programa K-9 y reasignado, informó el departamento en una reunión con el ayuntamiento de la ciudad el martes tras una investigación interna.

El incidente ocurrió el pasado 28 de diciembre y Rober Palomino, el testigo que grabó el video, aseguró en ese entonces a Telemundo 48 que mientras llegaba a su lugar de trabajo, escuchó al animal llorando cerca de la estación de bomberos número 73.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Estaba llegando a la bodega donde trabajo, cuando de pronto escuché a un perro que estaba llorando un poquito fuerte, y con mucho dolor”, aseguró Palomino a Telemundo 48.

Palomino dijo que vio cómo el oficial golpeaba con el puño cerrado al animal.

“Al momento no supe qué hacer, estaba impactado por lo que estaba mirando, fue un poco fuerte entonces decidí sacar mi teléfono y grabarlo por que no me parecía que estaba correcto lo que (el oficial) estaba haciendo”, indicó Palomino.

La Policía de Vacaville dijo que contrataron a investigadores independientes para evaluar las acciones del oficial y el programa K9- del departamento en general.

El perro, que se llama Gus, fue examinado por un veterinario del área de Sacramento y no tenía ninguna lesión física o mental aparente, según el reporte del martes.