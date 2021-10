Quienes cometan delitos no violentos relacionados con drogas obtendrá sentencias menos severas en California

El gobernador de California, Gavin Newsom, puso fin el martes a las sentencias mínimas obligatorias por delitos de drogas no violentos en el estado más poblado de la nación, lo que dio a los jueces más discreción para imponer sentencias alternativas.

La ley de sentencia obligatoria que Newsom firmó el martes surgió de lo que el senador demócrata Scott Wiener de San Francisco llamó una guerra fallida contra las drogas que encarcelaba desproporcionadamente a personas negras o latinas.

Wiener dijo que el proyecto de ley firmado por Newsom es especialmente importante para quienes sufren de adicción a las drogas.

"Nuestras prisiones y cárceles están llenas de personas, en particular de comunidades de color, que han cometido delitos de drogas no violentos de bajo nivel y que estarían mucho mejor atendidos con opciones no carcelarias como libertad condicional, rehabilitación y tratamiento", dijo en un comunicado "Es una medida importante que ayudará a poner fin al sistema de encarcelamiento masivo de California".

Pero la Asociación de Patrulleros de Carreteras de California dijo que las sanciones "funcionan como un disuasivo o una razón para que las personas reciban el tratamiento que necesitan para cambiar sus vidas". Predijo que permitir la libertad condicional aumentará la venta y el uso de drogas y otros delitos.

La ley actual prohíbe la libertad condicional o las sentencias suspendidas para los infractores por primera vez condenados por ciertos delitos relacionados con drogas, incluida la venta o posesión para la venta de más de media onza (14 gramos) de heroína o la droga alucinógena comúnmente conocida como PCP o polvo de ángel.

También prohíbe la libertad condicional para los reincidentes condenados por delitos que incluyen poseer o aceptar vender o transportar opiáceos o cannabis o falsificar recetas.

Las sentencias obligatorias pueden variar de dos a siete o más años, según el delito.

La Asociación de Jefes de Policía de California dijo que el proyecto de ley de Wiener "sienta un precedente peligroso ... y pondría en peligro la salud y la seguridad de las comunidades que juramos proteger".

Newsom también firmó una legislación que amplía una ley de 2019 que limitaba el uso de la regla de asesinato por delitos graves, que anteriormente permitía que los cómplices de delitos graves fueran condenados por asesinato si alguien moría. Hace dos años, California restringió su aplicación solo a las personas que tenían la intención de matar, participaban directamente o actuaban con "indiferencia imprudente hacia la vida humana".

La nueva ley también incluye explícitamente las condenas por homicidio voluntario e intento de asesinato como elegibles para una nueva sentencia. La Asociación de Defensores Públicos de California dijo que podría afectar a cientos de reclusos que fueron excluidos por una decisión de la corte de apelaciones, así como a miles de otros que no se habían presentado debido a la interpretación estricta de la corte.

El proyecto de ley que entrará en vigencia en enero “cierra una laguna jurídica injusta y brinda mayor equidad a nuestro sistema de justicia penal”, dijo el senador demócrata Josh Becker.

Una tercera ley firmada por el gobernador crea la presunción de que los arrestados por acusaciones de violar su libertad condicional serán liberados bajo su propio reconocimiento en espera de una audiencia, a menos que un juez los considere un riesgo para la seguridad pública o la fuga.